Ohne Moise Kean: Italien veröffentlicht vorläufigen EM-Kader

Moise Kean wird nicht zur EM fahren, der Stürmer von Paris Saint-Germain gehört nicht zum vorläufigen Aufgebot von Nationaltrainer Roberto Mancini.

Ohne Moise Kean wird Italien an der Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli) teilnehmen. Der Stürmer von Paris Saint-Germain gehört nicht zum vorläufigen Aufgebot, das der Verband am Sonntag verkündete. Der Kader von Nationaltrainer Roberto Mancini umfasst derzeit noch 28 Spieler, bis zur Meldefrist am Dienstag muss er noch zwei Spieler streichen.

Italien bestreitet am 11. Juni (21.00 Uhr) das Eröffnungsspiel der EURO. Gegner im Stadio Olimpico von Rom ist die Türkei.

Italien: Das vorläufige EM-Aufgebot

Tor: Gianluigi Donnarumma (AC Mailand), Alex Meret (SSC Neapel), Salvatore Sirigu (FC Turin)

Abwehr: Francesco Acerbi (Lazio Rom), Alessandro Bastoni (Inter Mailand), Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini (beide Juventus Turin), Giovanni Di Lorenzo (SSC Neapel), Emerson Palmieri (FC Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain), Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola (beide AS Rom), Rafael Toloi (Atalanta Bergamo)

Mittelfeld: Nicolo Barella (Inter Mailand), Bryan Cristante (AS Rom), Jorginho (FC Chelsea), Manuel Locatelli (US Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (AS Rom), Matteo Pessina (Atalanta Bergamo), Stefano Sensi (Inter Mailand), Marco Verratti (Paris Saint-Germain)

Angriff: Andrea Belotti (FC Turin), Domenico Berardi (US Sassuolo), Federico Bernardeschi, Federico Chiesa (beide Juventus Turin), Ciro Immobile (Lazio Rom), Lorenzo Insigne, Matteo Politano (beide SSC Neapel)