Italien: Achtligaspieler wird während Partie per Hubschrauber entführt

Verrückte Story aus Italien! Dort inszeniert Achtligaspieler Ignazio Barbagallo in seinem letzten Spiel eine Entführung per Hubschrauber!

30. März 2019: Die Nachmittagssonne liegt über dem Ascheplatz von Citta di Viagrande, einem italienischen Amateurklub unweit der sizilianischen Stadt Catania. Auf dem Feld jagen 22 Fußballer dem Ball hinterher, gerade ist Nebrodi zu Gast.

Alles ist wie immer, doch plötzlich entfacht sich ein ohrenbetäubender Lärm, Staub wirbelt auf und es herrscht helle Aufregung auf jenem weitestgehend öde wirkenden Sportplatz. Hinter den Bäumen taucht ein Helikopter auf, der sich dem Spielfeld nähert und schließlich im Mittelkreis landet - die Spieler haben sich hinter den Ersatzbänken längst in Sicherheit gebracht.

Mehrere maskierte und bewaffnete Männer stürmen den Platz, lautes Geschrei - die Spieler scheinen in regelrechter Panik zu sein. Einer der Maskierten hält ein Schild mit der Aufschrift 'Dienst zur Eliminierung fertiger Spieler' in der Hand, stürmt auf einen Akteur der Hausherren zu und zerrt ihn in den Hubschrauber - Abflug! Die Aktion dauert nur wenige Sekunden, scheint perfekt geplant. Haben wir es hier womöglich mit der Mafia zu tun?

Nein, weit gefehlt. Denn der Entführte hört auf den Namen Ignazio Barbagallo, ist zu jenem Zeitpunkt 55 Jahre alt und hat die vermeintliche Entführung selbst inszeniert - eine Kamera begleitet alles minutiös. Bleibt jedoch immer noch die Frage, warum der ganze Aufriss? Der Achtligakicker wollte damit seiner Karriere ein (un)rühmliches Ende setzen und seinen Rücktritt vom aktiven Geschäft verkünden.

Es war nicht das erste verrückte Video, mit dem der Sizilianer virale Aufmerksamkeit erregt hatte - nur dieses Mal blieb es nicht ganz folgenlos. Denn während Barbagallo bis zum 30. Juni gesperrt wurde, weil er den Platz ohne Erlaubnis des Schiedsrichters verlassen und zusätzlich eine Gefahrensituation für alle Beteiligten heraufbeschworen hatte, gab es auch Ärger für den Klub.

Dieser kassierte eine Heimspielsperre bis zum 31. Mai, nachdem die Landung eines Helikopters durch den Verein gestattet und damit die Sicherheitsvorkehrungen missachtet worden waren. Am Ende also viel Drama für ein paar Minuten Fame.