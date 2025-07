"Karriere auf dem höchsten Niveau ist beendet": Weltmeister stichelt nach Vertragsverlängerung bei Al-Nassr gegen Cristiano Ronaldo

C. Ronaldo

Hat sich Cristiano Ronaldo eine Rückkehr nach Europa möglicherweise nicht mehr zugetraut? Ein Weltmeister stichelt gegen Portugals Fußball-Legende.

98er-Weltmeister Emmanuel Petit glaubt, dass Cristiano Ronaldo nach seiner Vertragsverlängerung bei Al-Nassr mit einer Rückkehr auf die ganz große Bühne abgeschlossen hat.

WAS WURDE GESAGT?

Gegenüber dem EscapistMagazine meinte Petit: "Cristiano Ronaldo hat bestätigt, dass seine Karriere mit seinem neuen Vertrag in Saudi-Arabien auf dem höchstem Niveau beendet ist. Aber eigentlich hatte er das ja bereits bei seinem Weggang von Manchester United bestätigt."

Vor allem finanziell habe sich der Transfer für den 40-Jährigen aber mehr als ausgezahlt. "Niemand hätte die wahnsinnigen Summen, die er bekommt, sonst bieten können. Mit 40 spielt er immer noch gut und zeigt Leistungen in der Nationalmannschaft. Ich gehe davon aus, dass wir ihn nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft sehen werden. Aber ich bin nicht überrascht, dass er in Saudi-Arabien bleibt. Niemand hätte diese Summen zahlen können. Die sind verrückt."

WAS IST DER HINTERGRUND?

Ronaldo unterschrieb erst kürzlich, nachdem es viele Spekulationen über seine Zukunft gegeben hatte, einen neuen Zweijahresvertrag bei Al-Nassr.

Informationen der englischen Boulevardzeitung The Sun zufolge wird Ronaldo nun umgerechnet rund 572.000 Euro pro Tag erhalten, was etwa vier Millionen Euro pro Woche entspricht. Die Zahlen noch weiter heruntergebrochen: Der Nationalspieler verdient künftig knapp 24.000 Euro pro Stunde, 400 Euro pro Minute und 6,60 Euro pro Sekunde.

Außerdem wurden ihm verschiedene Vergünstigungen angeboten, um sogenannter "Traumbotschafter" von Saudi-Arabien zu werden. Dies würde seinen Verdienst in den nächsten zwei Jahren auf knapp 577 Millionen Pfund Euro steigern.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:

Für Al-Nassr erzielte Ronaldo bisher 93 Tore in 105 Spielen und wurde in der vergangenen Saison mit 25 Treffern Torschützenkönig der Saudi Pro League. In der Abschlusstabelle landeten Ronaldo und Al-Nassr jedoch nur auf dem dritten Platz. Das erklärte Ziel ist es, die Marke von 1000 Toren zu knacken - derzeit stehen 929 auf seinem Konto.