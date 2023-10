"Isoliert von der Mannschaft": Joshua Kimmich fehlt Deutschland beim Debüt von Julian Nagelsmann

Joshua Kimmich fehlt der deutschen Nationalmannschaft ausgerechnet beim Debüt von Julian Nagelsmann.

WAS IST PASSIERT? Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann muss bei seiner Premiere doch auf Joshua Kimmich verzichten. Der erkältete Mittelfeldspieler von Bayern München fehlte beim Abschlusstraining auf dem Gelände des MLS-Klubs New England Revolution in Foxborough am Freitag - sein Einsatz am Samstag (21.00 Uhr MESZ) gegen die USA in Hartford/Connecticut ist daher nicht möglich.

WAS WURDE GESAGT? "Josh kann Stand jetzt nicht spielen", sagte Nagelsmann am Freitagabend (Ortszeit), "die Erkältung war morgens und abends immer schlechter als im Tagesverlauf, er hatte auch mal leicht erhöhte Temperatur. Ich hoffe, dass sich keiner angesteckt hat, wir haben Joshua isoliert von der Mannschaft."

WIE GEHT ES WEITER?

Ansonsten hatte der Bundestrainer unter strahlend blauem Himmel seinen kompletten Kader beisammen, alle anderen 25 Stars sind einsatzfähig. Nach der Einheit stand die Busfahrt nach Hartford und Nagelsmanns Pressekonferenz an.

Auf das Duell mit den USA folgt auf der elftägigen Amerika-Reise der Nationalmannschaft ein zweites Länderspiel gegen Mexiko am Mittwoch (02.00 Uhr) in Philadelphia/Pennsylvania.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images