Island vs. Deutschland live: Die WM-Qualifikation heute im LIVE-TICKER - 0:3

Deutschland trifft heute in der WM-Qualifikation auf das Team aus Island. Verfolgt das Duell jetzt hier im LIVE-TICKER mit Goal.

Das DFB-Team von Trainer Hansi Flick trifft in der WM-Qualifikation am heutigen Mittwoch auf Island . Anstoß der Partie in Reykjavik ist um 20.45 Uhr . Mit Goal könnt Ihr das Duell jetzt hier im LIVE-TICKER verfolgen.

Feiert Flick im dritten Spiel an der Seitenlinie von Deutschland nach den Erfolgen gegen Liechtenstein und Armenien den dritten Sieg? Immerhin konnte Vorgänger Joachim Löw das Hinspiel gegen die Isländer mit 3:0 gewinnen.

Island - Deutschland im LIVE-TICKER

Island - Deutschland 0:3 Tore 0:1 Gnabry (4.), 0:2 Rüdiger (24.), 0:3 Sane (56.) Aufstellung Island Halldorsson - Saeversson, B.I. Bjarnason, Fjoluson, Skulason, B. Bjarnason, Palsson, Johannesson, Helgason, J.B. Gudmundsson, A. Gudmundsson Aufstellung Deutschland Neuer - Hofmann (46. Klostermann), Süle (60. Gosens), Rüdiger, Kehrer - Kimmich, Goretzka - Gnabry (46. Havertz), Gündogan, Sane (59. Musiala) - Werner Gelbe Karten Bjarnason (32.), Palsson (60.)

63. | Goretzka trifft aus 17 Metern rechts oben in den Knick. Doch der Treffer zählt nicht, denn Musiala irritierte in Abseitsstellung den isländischen Keeper.

60. | Victor Palsson geht rüde in den Zweikampf mit Kimmich und sieht Gelb.

Island vs. Deutschland im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

60. | Und Robin Gosens ersetzt Niklas Süle.

59. | Hansi Flick wechselt nach der verneintlichen Entscheidung die nächsten beiden frischen Spieler ein. Jamal Musiala kommt für Leroy Sane.

Island vs. Deutschland im LIVE-TICKER: WECHSEL

56. | Tooor! Island - DEUTSCHLAND 0:3. Zunächst kann Halldorsson noch im direkten Duell mit Werner die Situation im Strafraum klären. Aber die DFB-Auswahl setzt nach, starker Pass von goretzka in den Lauf von Sane, der links im Strafraum nicht lange fackelt, sondern ins kurze Eck das dritte deutsche Tor erzielt.

TOOOR! Island vs. Deutschland 0:3 | Torschütze: Sane

55. | Gündogan eröffnet von hinten den Konter, mit etwas Glück behauptet sich Werner an der Mittellinie und kommt so in eine Überzahlsituation. Er passt quer auf Havertz, der gegen den herausstürmenden Halldorsson rechts am Tor vorbei schießt.

53. | Sane verlagert von der linken Seite ins Zentrum, wo aber dann Gündogan mit seinem Dribbling an der Strafraumgrenze hängenbleibt.

51. | Damit bleibt auch im dritten Spiel die Weste von Hansi Flick erst einmal weiß, Deutschland ist unter seiner Leitung weiter ohne Gegentor.

49. | Albert Gudmundsson nimmt halbrechts vor dem Strafraum Maß und zirkelt den Ball an den linken Pfosten. Johann Gudmundsson staubt den Abpraller war ins Tor ab. Aber der Treffer zählt nicht, der vermeintliche Torschütze stand im Abseits.

48. | Gündogan passt perfekt in den Lauf von Werner, der links im Strafraum mit rechts ins lange Eck abschließen will, aber freistehend nicht am Keeper vorbeikommt.

46. | Die zweite Halbzeit läuft.

Island vs. Deutschland im LIVE-TICKER: ANPFIFF 2. HALBZEIT

46. | Und Lukas Klostermann übernimmt für Jonas Hofmann.

46. | Der Bundestrainer wechselt - und zwar gleich doppelt. Kai Havertz kommt für Serge Gnabry

Island vs. Deutschland im LIVE-TICKER: WECHSEL

Halbzeit | Die DFB-Auswahl zeigt sich in Reykjavik sehr effektiv und macht aus vier Chancen zwei Tore. Nach dem 2:0 von Rüdiger hatte Deutschland die Sache dann auch defensiv komplett im Griff, Island konnte der Zahn früh gezogen werden. Mal sehen, ob Hansi Flick nun wieder auf den 'Nachwuchs' setzt und frühzeitig wechselt.

Island vs. Deutschland im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45.+1 | Pause im Laugardalsvöllur.

45. | Es gibt eine Minute Nachspielzeit.

43. | Goretzka verliert in der Vorwärtsbewegung den Ball, dann geht es schnell. Albert Gudmundsson flankt ins Strafraumzentrum, Johannesson verlängert vor die Füße von Johann Gudmundsson, der freistehend aus halbrechter Position fast zu wenig aus der Möglichkeit macht und Neuer in die Arme schießt.

41. | Johann Gudmundsson flankt von der rechten Seite hoch vor das Tor. Doch Neuer macht sich lang und fischt den Ball sicher aus der Luft.

39. | Goretzka schlenzt den Ball aus dem Halbfeld in den Strafraum. Doch Gnabry glaubt nicht an den Ball und startet nicht energisch genug durch.

37. | Dieses mal darf Sane den Standard ausführen, doch der Schuss aus 17 Metern geht einen guten Meter über das Tor.

35. | Gündogan will in den Strafraum und kann kurz von der Linie von Johannesson nur mit unfairen Mitteln gestoppt werden.

33. | Der VAR schaut auch hier noch einmal genau hin, korrigiert die Entscheidung aber nicht zugunsten einer Roten Karte.

32. | Birkir Bjarnason sucht mit sehr hohem Fuß den Zweikampf mit Kehrer und ist mit Gelb gut bedient.

Island vs. Deutschland im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

29. | Gnabry flankt von der rechten Seite hoch in den Strafraum. Werner nutzt die Stellungsschwäche beim Gegner, der Kopfball lamdet aber beim Keeper.

27. | Goretzka tankt sich in den Strafraum durch und findet die Lücke. Der Schuss hätte gepasst, aber Halldorsson kann mit den Fingerspitzen zur Seite abwehren.

26. | Die DFB-Auswahl zeigt sich in Europas nördlichster Hauptstadt sehr effektiv und führt nach zwei Torabschlüssen bereits mit 2:0.

24. | Tor! Island - DEUTSCHLAND 0:2. Kimmich chippt den Freistoß von halbrechts aus 18 Metern perfekt nach links in den Strafraum. Anton Rüdiger löst sich im richtigen Moment und von die Kugel per Kopf ins lange Ecke.

TOOOR! Island vs. Deutschland 0:2 | Torschütze: Rüdiger

21. | Der Treffer von Gnabry war der bislang einzige Abschluss des Flick-Teams in den ersten 20 Minuten.

19. | Island hat den anfänglichen Respekt abgelegt und spielt nun munter mit. Damit dürfte die DFB-Auswahl am Ende aber besser leben können im Vergleich zum System von Liechtenstein.

16. | Die Gastgeber kommen zu einer ersten guten Möglichkeit. Helgason steckt in die Tiefe durch, Johannesson zieht direkt ab. Neuer muss mit beiden Fäusten abwehren.

Die isländischen Fans gehören aufgrund ihrer Fangesänge zum Huu's huu des Weltfußballs. #ISLGER — Kim (@kimosch46) September 8, 2021

14. | Rüdiger blockt den gestarteten Albert Gudmundsson unsanft im Mittelfeld zu Boden und wundert sich über den Freistoßpfiff. Den anschließenden Standarf kann der Chelsea-Verteidiger dann aber im eigenen Strafraum souverän mit dem Kopf klären.

12. | Im Strafraum wird Werner mit einem langen Ball gesucht. Doch Halldorsson ist aufmerksam und bereinigt die Situation.

10. | Hofmann interpretiert seine Rolle auf der rechten Außenbahn wie schon am Sonntag sehr offensiv. Das sieht dann bei der DFB-Auswahl oft fast schon nach einer Dreierkette aus.

8. | Für Gnabry war es im 28. Länderspiel bereits der 19. Treffer - eine starke Quote.

6. | Doch der VAR zieht dann doch noch einmal die Linie und entscheidet zugunsten von Gnabry. Deutschland legt vor!

4. | Tor! Island - DEUTSCHLAND 0:1. Sane passt von der linken Seite scharf an den zweiten Pfosten, Serge Gnabry staubt aus drei Metern am zweiten Pfosten ab. Zunächst ist die Fahne des Linienrichters aber oben.

TOOOR! Island vs. Deutschland 0:1 | Torschütze: Gnabry

4. | Hansi Flick hat sich für das gleiche System wie gegen Armenien entschieden. Gündogan übernimmt in der Mittelfeldzentrale für Reus.

2. | Gnabry und Werner kombinieren sich auf der linken Seite in den Strafraum. Am Ende bleibt der Bayern-Spieler aber hängen.

1. | Das Spiel läuft. Der Schiedsrichter kommt aus Schweden und heißt Andreas Ekberg.

Island vs. Deutschland im LIVE-TICKER: ANPFIFF

vor Beginn | Bei frischen acht Grad laufen nun die beiden Nationalhymnen.



vor Beginn | Mit nur vier Punkten aus fünf Spielen wird es für Island sehr schwierig, sich wieder für eine WM zu qualifizieren.



vor Beginn | Nach den starken Turnieren 2016 und 2018 steckt der isländische Fußball in einer Krise. Es sind nicht nur sportliche Gründe: Eine Frau hatte gesagt, sie sei 2017 von einem Nationalspieler in einem Nachtclub missbraucht worden. Daraufhin trat der Vorstand des isländischen Verbandes zurück. Kolbeinn Sigthorsson outete sich, einer der Beschuldigten zu ein. Der 31-Jährige bleibt bis zur endgültigen Klärung als Spieler suspendiert.



vor Beginn | Im Hinspiel im März siegte Deutschland nach frühen Treffern von Goretzka und Havertz am Ende souverän. Gündogan setzte beim 3:0 in Duisburg zu Beginn der zweiten Hälfte den Schlusspunkt zum Auftakt der WM-Qualifikation.



vor Beginn | Durch den Punktverlust des Gruppenzweiten kann sich die DFB-Auswahl mit einem Sieg an der Tabellenspitze weiter absetzen und das Ticktet zur Wüsten-WM fest in den Blick nehmen.

vor Beginn | Spiel drei für den neues Bundestrainer Hansi Flick. Nach dem biederen 2:0 gegen Liechtenstein folgte am Sonntag ein glanzvoller 6:0-Erfolg gegen Armenien. Diese beiden Konkurrenten der Gruppe J trennten sich am frühen Abend übrigens überraschend 1:1.

vor Beginn | Hansi Flick nimmt im Vergleich zum Spiel gegen Armenien nur eine Veränderung vor. Gündogan übernimmt für den angeschlagenen Reus.

vor Beginn | Die DFB-Auswahl ist mit dieser Startelf angereist: Neuer - Hofmann, Rüdiger, Süle, Kehrer - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Gündogan, Sane - Werner.

vor Beginn | Bei den Gastgebern gibt im Vergleich zum Wochenende gleich sechs Wechsel: Halldorsson, Fjoluson, Skulason, Palsson, Johann Gudmundsson und Helgason starten anstelle von Runarsson, Arnason, Thorarinsson, Anderson, Baldursson und Kjartansson.

vor Beginn | Island beginnt wie folgt: Halldorsson - Saevarsson, Brynjar Bjarnason, Fjoluson, Skulason - Birkir Bjarnason, Palsson, Johannesson - Johann Gudmundsson, Albert Gudmundsson, Helgason.

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Spiel der WM-Qualifikation 2022 in der Gruppe J zwischen Island und Deutschland.

Island vs. Deutschland im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Die deutsche Nationalmannschaft gewann vier ihrer bisherigen fünf Länderspiele gegen Island – nur beim 0:0 im jüngsten Gastspiel in Island im September 2003 gab es keinen Sieg.

In fünf Länderspielen gegen Island kassierte Deutschland nur ein einziges Gegentor (3:1 im Mai 1979) – unter allen Teams, gegen welche die deutsche Elf mindestens fünf Mal antrat, ist der Gegentorschnitt nur gegen Zypern minimal niedriger (0.17) als gegen Island (0.20).

Die deutsche Nationalelf gewann ihre letzten beiden Spiele, das gelang zuvor zuletzt im März 2021 (u.a. durch den 3-0-Sieg gegen Island in Duisburg), eine längere Siegesserie hatte die DFB-Elf letztmals im Herbst 2019 (drei Spiele).

Mit zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen und einer Tordifferenz von +8 legte Hansi Flick den besten Start eines DFB-Nationaltrainers hin. Die ersten drei Spiele als Nationalcoach gewannen bisher nur Rudi Völler und Jogi Löw.

Die DFB-Elf verlor noch nie ein WM-Quali Spiel außerhalb Deutschlands, bisher gab es in 49 Partien 39 Siege und 10 Remis. Zuletzt feierte Deutschland 15 Auswärtssiege am Stück, letztmals Punkte liegen ließ die Nationalelf im September 2008 beim 3:3 in Finnland.

In den ersten beiden Spielen unter Hansi Flick wahrte die DFB-Elf jeweils eine Weiße Weste, in den ersten drei Spielen als Nationaltrainer ohne Gegentor blieb bisher lediglich Jogi Löw. Die Nationalelf legte letztmals im zwischen August 2016 und März 2017 mehr Zu-Null-Spiele am Stück hin, damals waren es sogar sieben.

Island kassierte in seinen ersten fünf Quali-Spielen zur WM 2022 drei Niederlagen (ein Sieg, ein Remis) und damit bereits eine mehr als in den zehn Partien auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2018 zusammen (zwei). Damals gewannen die Skandinavier sogar sieben ihrer zehn Partien (ein Remis).

Serge Gnabry erzielte gegen Armenien in seinem 28. Länderspiel seine Treffer Nummer 17 und 18 im DFB-Trikot - so viele Treffer in den ersten 28 Länderspielen gelangen für die Nationalelf letztmals Oliver Bierhoff (ebenfalls 18). Seit Gnabrys Länderspieldebüt im November 2016 traf keiner häufiger für die DFB-Elf (Werner auch 18).

Leon Goretzka bereitete in seinen letzten beiden Länderspielen drei Tore vor und sammelte in diesen beiden Partien mehr Assists als in seinen 35 Länderspiel-Einsätzen zuvor zusammen (zwei).

Karim Adeyemi erzielte beim 6:0-Sieg über Armenien bei seinem Nationalmannschafts-Debüt gleich sein erstes Länderspieltor und wurde somit zum ersten Torschützen der DFB-Elf, der in diesem Jahrtausend geboren wurde (18. Januar 2002).

Island vs. Deutschland im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Hansi Flick ruht in sich - und fürchtet auch auf der Vulkaninsel keinerlei Eruptionsgefahr. Ein emotionaler Ausbruch wie bei Rudi Völlers legendärem "Weißbier-Interview" vor genau 18 Jahren sei für ihn in Island "nicht vorstellbar, definitiv nicht", sagte der neue Bundestrainer und lächelte milde. Das liege zum einen an dem TV-Experten Lothar Matthäus, mit dem er gut befreundet ist, und überhaupt "würde ich das in der Form nie machen".

Bei der bislang letzten Reise der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf die Insel im Nordatlantik war Völler nach einem ernüchternden 0:0 vor einem Millionen-Publikum der Kragen geplatzt ("Scheißdreck!"). Von einem "absoluten Tiefpunkt" war die Rede. Flick dagegen flog beflügelt von der neu entfachten Euphorie rund um die DFB-Auswahl zum WM-Qualifikationsspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL).

"Wir sind absolut happy mit dem, was bei uns gerade passiert", sagte Flick, obwohl er in Reykjavik auf Marco Reus (Knieprobleme) verzichten muss. Doch auch ohne den Dortmunder habe er im Abschlusstraining noch in Stuttgart abermals "eine hohe Bereitschaft" gespürt, "den Ball früh zurückzugewinnen und unter Druck gute Lösungen zu finden". Das, betonte er zufrieden, "war einfach gut".

Wie das 6:0 gegen Armenien nach dem Stotter-Start der Ära Flick gegen Liechtenstein (2:0), mit dem die neue Nationalmannschaft das Publikum für sich einnahm. "Wir wollen unter Beweis stellen, dass das keine Eintagsfliege war", sagte Leon Goretzka. Damit Attribute wie Tempo, Spielwitz und Leidenschaft nach zwei herben Turnier-Enttäuschungen wieder fest mit der Nationalelf assoziiert werden.

Aus Stuttgart wurde sie am Dienstag von 50 kreischenden Teenies ("Leon, wir lieben Sie!") verabschiedet. Flick und die Stars genossen die Begeisterung, standen für Selfies bereit und gaben Autogramme. Sportlich sieht Flick die Auswahl nach sieben Trainingstagen auf einem guten Weg. "Die Spielidee - man hat das Gefühl, die Mannschaft hat das Ganze verinnerlicht", sagte er. Der deutlich aktivere Ansatz "tut uns gut".

Der neue Chef ist davon so sehr überzeugt, dass er dem Gegner nur nebenbei Beachtung schenkt. "Es ist entscheidend, dass wir wissen, welche Qualität wir haben", sagte Flick und betonte das Wir, "da ist es mir nicht wichtig, wer gegenüber ist."

In Sachen Startelf gab Flick erneut keinerlei Aufschluss. Für Reus, meinte Goretzka, könnten Ilkay Gündogan, Kai Havertz oder Jamal Musiala auf der Zehn spielen: "Da sind wir hervorragend aufgestellt, können uns als deutsche Fußballnation glücklich schätzen."

Havertz ist nach seinem Infekt ebenso dabei wie Robin Gosens, der seine Fußverletzung überstanden hat. Beide seien einsatzfähig, sagte Flick, der Ridle Baku aus dem Kader strich. "Er hätte es genau so verdient gehabt, aber es sind nur 20 plus drei berechtigt zu spielen", sagte er bedauernd.

Erst am Spieltag im Grand Hotel mit Meerblick will Flick seine Spieler auf den Gegner einstellen. Die Nordmänner, in der Gruppe J acht Punkte hinter Tabellenführer Deutschland Vorletzter, seien kopfballstark und "bei Standards sehr kreativ. Da müssen wir höllisch aufpassen", warnte Flick.

Wenn das nicht gelinge, könne er seine Anweisungen auch ohne verbalen Ausbruch durchaus scharf rüberbringen, sagte Flick: "Wenn Sie meinen, ich bin lieb und nett, mag das stimmen. Aber ich kann die Dinge auch anders gestalten, wenn es notwendig ist."

Goretzka, Flicks Schüler schon in München, ist jedenfalls gewarnt. "Wir sollten zusehen", sagte er in Anlehnung an den wütenden Völler, "dass Hansi nach dem Spiel nicht in eine ähnliche Situation gerät."

Quelle: SID

