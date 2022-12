Isco und der FC Sevilla lösen Vertrag auf

Beim FC Sevilla wollte Isco neu durchstarten. Nach einem Streit mit dem Manager hält die Zusammenarbeit aber nur vier Monate.

WAS IST PASSIERT? Der spanische Offensivspieler Isco und der FC Sevilla haben sich auf eine Auflösung des noch bis 2024 laufenden Vertrages geeinigt. Das teilte der Klub am Mittwoch offiziell mit.

WAS IST DER HINTERGRUND? Isco hatte im August einen Zweijahresvertrag unterschrieben, wird den FC Sevilla nach rund vier Monaten aber wieder verlassen. Auslöser der Trennung war ein Streit mit Sportdirektor Monchi in den vergangenen Wochen. In einem Gespräch soll der ehemalige Spieler von Real Madrid dem Manager vorgeworfen haben, ihn nur auf Wunsch von Trainer Julen Lopetegui und nicht aus freien Stücken verpflichtet zu haben. Die Entlassung von Lopetegui war ein schwerer Schlag für Isco.

BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Isco erzielte in 19 Spielen für den FC Sevilla ein Tor. In diesem Sommer war er ablösefrei von Real Madrid zu den Andalusiern gewechselt. Mit den Königlichen gewann Isco fünfmal die Champions League und dreimal die spanische Meisterschaft.

WIE GEHT ES WEITER? Isco kann sich nach der Vertragsauflösung im Januar-Transferfenster einem neuen Verein anschließen und seine Karriere wieder in Schwung bringen. Laut der englischen Sun gibt es bereits zwei Interessenten aus der Premier League: Der FC Arsenal und Tottenham Hotspur sollen bereits in "Alarmbereitschaft" sein. Die beiden Vereine aus dem Norden Londons waren angeblich schon in diesem Sommer an einer Verpflichtung von Isco interessiert.