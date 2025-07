Irre Summe! Stars von Real Madrid erhalten offenbar Rekordprämie für Sieg bei der FIFA Klub-WM

Nach dem Sieg über den BVB kommen die Königlichen dem Titel bei der Klub-WM näher. Eine spanische Zeitung enthüllt angeblich Boni.

WAS IST PASSIERT?

Real Madrid steht nach einem nur in der Nachspielzeit wackeligen 3:2 (2:0) gegen Borussia Dortmund im Halbfinale der FIFA Klub-WM in den USA. Dort treffen die Blancos auf Bayern-Bezwinger Paris Saint-Germain, den amtierenden Champions-League-Sieger. Wie eine spanische Zeitung meldet, winke jedem Spieler von Real eine Prämie in Höhe von einer Million Euro im Falle des Turniersiegs.

WAS IST DER HINTERGRUND?

Die Königlichen machten von Anfang an klar, dass sie die Klub-Weltmeisterschaft ernst nehmen würden und bezahlten dem FC Liverpool eine saftige Ablösesumme von kolportierten zehn Millionen Euro für Trent Alexander-Arnold, um ihn schon vor seinem offiziellen Wechsel am 1. Juli einsetzen zu können.

Artikel wird unten fortgesetzt

Getty

WAS WURDE GESAGT?

"Wir haben endlich etwas erreicht, für das wir lange gekämpft haben. Der globalste Sport der Welt ist Fußball", sagte Präsident Florentino Perez über die Klub-WM. "Wir sind dankbar, dass die Technologie uns dabei geholfen hat, diesen schönen Wettbewerb zu veranstalten, und dass er kostenlos ist, bedeutet, dass Kinder auf der ganzen Welt nun Real Madrid sehen können."

Nächstes Spiel Klub-WM PSG RMA Spielvorschau

WUSSTEN SIE SCHON?

Ein netter Nebeneffekt des Turniers für die Teilnehmer sind die horrenden Summen, die es dort zu verdienen gibt. Real Madrid steht aktuell schon bei etwas über 60 Millionen Euro, der Einzug ins Endspiel oder gar der Titelgewinn würden diese Summe nochmal deutlich erhöhen.

Laut AS sollen die Superstars aus Madrid jeweils eine Prämie von einer Million Euro erhalten, was laut der spanischen Sporttageszeitung ein Höchstwert beim Rekord-Champions-League-Sieger wäre.

GettyImages

WIE GEHT ES WEITER?

Real bekommt es im Halbfinale am Mittwoch im MetLife Stadium in New Jersey mit PSG zu tun.

Bereits am Dienstag ermitteln der FC Chelsea und Fluminense den ersten Endspielteilnehmer.