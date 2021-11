Irland vs. Portugal live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der WM-Qualifikation

CR7 will das WM-Ticket buchen! Am Donnerstag, den 11. November 2021, empfängt Irland die Portugiesen. Anpfiff ist um 20.45 Uhr im Aviva Stadium in Dublin. Goal hat alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM für Euch.

Schafft Portugal noch die direkte Qualifikation zur WM? Aktuell würde es dazu nicht reichen, Platz zwei bedeutet: Play-offs. Ronaldos Portugiesen haben allerdings ein Spiel weniger bestritten, weshalb sich Rivale Serbien momentan auf dem ersten Platz der Gruppe A befindet - ein Punkt vor CR7, Bruno Fernandes und Co.

Deshalb ist es beim Auswärtsspiel in Irland für die Südeuropäer extrem wichtig, drei Punkte einzufahren. In den vergangenen Gruppenspielen tankte Portugal ordentlich Selbstvertrauen, nach einem 5:0 über Luxemburg, steht eine bemerkenswerte Tordifferenz von 16:4 zu Buche. Gegen Irland gewann die Mannschaft von Fernando Santos das Hinspiel mit 2:1. Für die Iren steht nicht mehr viel auf dem Spiel, da sie mit fünf Punkten und Platz vier nur noch eine minimale Chance auf das Weiterkommen haben.

Schaffen es die Portugiesen, den ersten Platz für sich zu beanspruchen? Goal zeigt Euch, wo ihr Irland gegen Portugal im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Irland vs. Portugal live: Das WM-Qualifikations-Spiel in der Übersicht

Begegnung Irland - Portugal Wettbewerb WM-Qualifikation, 9. Spieltag Datum 11. November 2021 Anpfiff 20,45 Uhr (im LIVE-TICKER von Goal) Ort Aviva Stadium, Dublin

Irland vs. Portugal live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der WM-Qualifikation

Im Free-TV könnt Ihr Cristiano Ronaldo und seine Mannschaftskameraden leider nicht sehen. Die Spiele der WM-Qualifikation werden ausschließlich auf DAZN übertragen. Eine Ausnahme bildet dabei natürlich die deutsche Nationalmannschaft, von der die Partien auf RTL gezeigt werden.

Daher müsst Ihr ein DAZN-Abonnement abschließen, um Irland gegen Portugal live zu verfolgen.

Irland vs. Portugal live im TV auf DAZN sehen

Seit dieser Saison betreibt DAZN zwei lineare TV-Sender. Ihr müsst also nicht zwingend eine stabile Internetverbindung haben, um die WM-Qualifikationsspiele aufzurufen. Wer Sky- oder Vodafone-Kunde ist, kann problemlos auf DAZN 1 und DAZN 2 auf dem Fernseher zugreifen. Am heutigen Donnerstag werden allerdings nur die Partien Griechenland gegen Spanien und Österreich gegen Israel auf den beiden Sendern übertragen.

Irland vs. Portugal im DAZN-LIVE-STREAM: So seht Ihr CR7 live und exklusiv

Zwar könnt ihr das Spiel in Dublin nicht über das lineare Fernsehen empfangen, dafür aber schnell und unkompliziert über den DAZN-LIVE-STREAM. Wer einen Smart-TV hat, oder eine Konsole mit dem Fernseher verbindet, bekommt den LIVE-STREAM sogar auf dem heimischen TV zu sehen. Dafür müsst Ihr nur die DAZN-App auf dem jeweiligen Gerät öffnen und Euch einloggen.

Natürlich könnt Ihr Euch die App auch auf dem Smartphone, Tablet oder anderen Endgeräten herunterladen, eine stabile Internetverbindung ist dabei die einzige Voraussetzung.

🔙 O nosso último jogo na Qualificação para o Mundial! Estamos 𝙌𝙐𝘼𝙎𝙀 de volta!



🇮🇪✖🇵🇹

🗓 11/11 às 19h45

🇵🇹✖🇷🇸

🗓 14/11 às 19h45#VamosComTudo #TeamPortugal pic.twitter.com/gZ1edglVLu — Portugal (@selecaoportugal) November 6, 2021

Irland vs. Portugal im LIVE-STREAM auf DAZN: Diese Vorteile bietet der Service

Wer noch nicht Sky-Kunde ist, die Länderspielpause aber mit unterhaltsamen Partien überbrücken möchte, der sollte schleunigst ein DAZN-Abo abschließen. Dabei gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist das Jahresabo für 149,99 Euro, welches jährlich kündbar ist und bei dem man zwei Monate spart. Das andere ist das Monatsabo für 14,99 Euro. Das ist monatlich kündbar und kann jederzeit abgeschlossen werden.

Europäischer Weltklassefußball live auf DAZN

Durch ein DAZN-Abonnement habt Ihr nicht nur auf die Länderspiele Zugriff, sondern auch auf die besten Ligen Europas sowie die Champions League der Männer und Frauen, Darts-Turniere, NFL, NBA und vieles mehr. Heißt für Euch: Ein Abo liefert nicht nur ein Spiel von CR7, sondern gleich eine Vielzahl von Spielen des Superstars.

Irland vs. Portugal live: Der LIVE-TICKER von Goal

Euch reicht ein LIVE-TICKER zum Spiel in Dublin vollkommen aus? Auch das können wir verstehen, denn bei Goal bekommt Ihr alle Highlights und Geschehnisse mit, verpasst so gut wie keine Minute und seid bestens informiert. Lasst euch den Goal-LIVE-TICKER deshalb auf keinen Fall entgehen!

Irland vs. Portugal live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Stehen Ronaldo und Bruno Fernandes in der Startelf? Eine Stunde vor Anpfiff erfahrt Ihr es genau an dieser Stelle!

