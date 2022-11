WM 2022: Iran fordert Ausschluss der USA nach Flaggen-Eklat

Vor dem WM-Duell mit Iran gibt es Anschuldigungen gegen das Nationalteam der USA. Auch ein Ausschluss vom Turnier ist Thema.

WAS IST PASSIERT? Die Nationalmannschaft der USA ist von staatlich finanzierten iranischen Medien beschuldigt wurden, gegen Regularien der FIFA verstoßen zu haben. Die iranische Regierung fordert deshalb nun den Ausschluss der Nordamerikaner.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der US-Fußballverband zeigte auf seiner Twitter-Seite kurzzeitig die iranische Nationalflagge ohne das Emblem der Islamischen Republik. Damit wollte man sich vor dem direkten Aufeinandertreffen beider Teams bei der Weltmeisterschaft in Katar mit den Demonstranten im Iran solidarisieren.

WAS WURDE GESAGT? Der US-amerikanische Verband teilte am Sonntag in einer Erklärung mit, dass man auf die offizielle Flagge verzichtet habe, um "die Frauen im Iran zu unterstützen, die für grundlegende Menschenrechte kämpfen". Erst am späten Nachmittag wurde der Post entfernt und mit einer offiziellen iranische Flagge ersetzt.

WIE GEHT ES WEITER? Der Iran kündigte nun eine Beschwerde bei der FIFA an. "Die Maßnahmen, die in Bezug auf die Flagge der Islamischen Republik Iran ergriffen wurden, verstoßen gegen internationales Recht und die Moral, und wir werden dies über die Moralkommission der FIFA verfolgen. Sie müssen zur Verantwortung gezogen werden. Offensichtlich wollen sie damit das Abschneiden des Irans gegen die USA beeinträchtigen", sagte die Rechtsberaterin des iranischen Fußballverbandes Safia Allah Faghanpour.