Iranische Fans stürmen Hotel von Cristiano Ronaldo und Al-Nassr

Der portugiesische Superstar erfreut sich auch im nahen Osten großer Beliebtheit.

WAS IST PASSIERT? In der iranischen Hauptstadt Teheran versammelten sich am Montag rund um ein Luxushotel hunderte Menschen, um bei der Ankunft von Superstar Cristiano Ronaldo vor Ort zu sein. Das berichtet das Online-Portal Warsesch 3.

Unter "Ronaldo!"-Rufen wurde gar die Lobby des Hotels zeitweise gestürmt. Ronaldo selbst wurde von Sicherheitsleuten derweil in sein Zimmer eskortiert. Die gesamte Szenerie spielte sich demnach jedoch äußerst friedlich ab.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Portugiese ist mit seinem Klub Al-Nassr im asiatischen Champions-League-Pendant, der AFC Champions League, beim Teheraner Spitzenclub Persepolis zu Gast.

Am Dienstag treffen dort beide Mannschaften aufeinander, Zuschauer wird es jedoch keine geben. Dies hängt mit einer Stadionsperre für ein Spiel zusammen, die gegen Persepolis wegen eines Posts in den sozialen Medien vor dem Spiel gegen den indischen Klub FC Goa in der Saison 2021/22 verhängt wurde.

DIE BILDER ZUR NEWS: