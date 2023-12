Interesse vom FC Bayern München? Benfica-Trainer spricht über João Neves

Wechselt João Neves von Benfica zum FC Bayern München? Trainer Roger Schmidt dementiert.

WAS IST PASSIERT? Mittelfeldspieler João Neves von Benfica wurde zuletzt unter anderem mit einem Wechsel zum FC Bayern München in Verbindung gebracht. Sky berichtete Ende November, dass der FCB den 19-jährigen Portugiesen beobachte.

WAS WURDE GESAGT? Benficas Trainer Roger Schmidt brachte nun allerdings einen Dämpfer für die Hoffnungen auf eine Verpflichtung des Top-Talents vor. Angesprochen auf mögliche Wechsel von Neves und dessen Teamkollegen Antonio Silva im Januar sagte Schmidt am Donnerstag: "Ich spreche jeden Tag mit ihnen. Wir haben große Ziele mit Benfica und natürlich brauchen wir sie. Niemand will gehen, daran habe ich keinen Zweifel."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Neves steht bei Benfica noch bis 2028 unter Vertrag. Der portugiesische Nationalspieler hatte schon vergangene Saison seinen Durchbruch gefeiert und ist in der laufenden Spielzeit nicht mehr aus der Startelf des portugiesischen Topklubs wegzudenken. Bislang hat Neves, der im defensiven Mittelfeld zuhause ist, in 2023/24 insgesamt 25 Pflichtspiele für Benfica absolviert.

