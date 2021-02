Inter-Stürmer Romelu Lukaku lobt Weltfußballer Robert Lewandowski: "Ich liebe seine Arbeitsmoral"

Romelu Lukaku gehört aktuell selbst zu den besten Stürmern der Welt. Robert Lewandowski hat für ihn aktuell aber die Nase vorne.

Inter-Stürmer Romelu Lukaku hat sich bei einer Fragerunde auf Twitter als großer Fan von Bayern Münchens Robert Lewandowski geoutet.

Auf die Frage, welcher Spieler derzeit der beste der Welt sei, antwortete Lukaku: "Robert Lewandowski! Ich liebe seine Arbeitsmoral und seine Art, zu spielen. Er ist ein wahrer Profi."

Lewandowski war im vergangenen Dezember von der FIFA zum Weltfußballer gewählt worden. Auch in der aktuellen Spielzeit befindet sich der Pole in bestechender Form. Nach 21 Spielen in der Bundesliga steht er bereits bei 26 Toren, dazu kommen drei Treffer in der Champions League.

@lewy_official. Love his work ethic and his game! True professional https://t.co/Xz0Zc2Weg8 — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) February 23, 2021

Aber auch Lukaku braucht sich nicht zu verstecken, der 27-jährige Belgier erzielte bereits 17 Tore in der Serie A und gab obendrein fünf Assists. Besonders sein Zusammenspiel mit Sturmpartner Lautaro Martinez gilt als gefürchtet. "Die Kommunikation ist der Schlüssel! Wir haben ein großartiges Gefühl füreinander, aber vor allem arbeiten wir für das Team", erklärte Lukaku die Symbiose mit dem Argentinier.

Ein Fan fragte, was der Stürmer nach seinem Tor zum 3:0-Endstand im Derby gegen Milan gebrüllt hatte. Mit einer genauen Antwort konnte Lukaku aber nicht dienen: "Mann, ich habe viel Scheiße geredet. Adrenalin eben."

Romelu Lukaku bedankt sich bei Chelsea

Lukaku war vor seinem Wechsel zu Inter acht Jahre in der Premier League aktiv. Seine erste Station auf der Insel war der FC Chelsea, wo er allerdings nie regelmäßig auf Einsatzzeit kam und schließlich über Everton bei Manchester United landete.

Schlechte Gefühle gegen die Blues hege er allerdings nicht. Ganz im Gegenteil: Er fühle "nichts als Liebe. Sie gaben mir die Gelegenheit, als Kind in die Premier League zu kommen. Du kannst nicht alles im Leben haben und damit kann ich leben. Ich bin froh, dass mich diese Erfahrung dahin gebracht hat, wo ich heute bin."