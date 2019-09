Alexis Sanchez: Carles Puyol "der beste Kapitän meiner Karriere"

Alexis Sanchez wird mit Inter gegen seinen alten Verein Barcelona spielen und schwelgt davor in Erinnerungen an seinen damaligen Kapitän Carles Puyol.

Inter Mailands Alexis Sanchez erinnert sich aus seiner Zeit beim besonders gerne an seinen Teamkollegen Carles Puyol. "Puyol war ein unglaublicher Kapitän, der beste, den ich je hatte", sagte er im Interview mit der UEFA.

Von 2011 bis 2014 spielte Sanchez bei den Blaugrana: "Als ich kam, hieß es, es sei das vielleicht beste Barca der Geschichte", erinnerte sich der Chilene.

Alexis Sanchez: Rückkehr ins Camp Nou am Mittwoch

Unter Trainer Pep Guardiola gewann Sanchez damals an der Seite von Puyol, Lionel Messi, Andres Iniesta, Xavi Hernandez und Co. unter anderem Meisterschaft und Pokal in , bevor er 2014 zum wechselte.

Am Mittwoch kehrt Sanchez mit in der (21 Uhr im LIVE-TICKER) ins Camp Nou zurück: "Zuhause sind sie sehr stark. Wenn man den FC Barcelona schlagen will, darf man keine Chancen liegen lassen", so der 30-Jährige. Puyol gehört mittlerweile der Geschäftsführung beim FC Barcelona an.