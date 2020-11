Bericht: Inter Miami plant Winterwechsel von Chelsea-Stürmer Olivier Giroud

Inter Miami ist auf der Suche nach Verstärkungen und könnte offenbar bereits im Winter Oliver Giroud vom FC Chelsea verpflichten.

Klubbesitzer David Beckham von Inter Miami beschäftigt sich offenbar mit einer Verpflichtung von Stürmer Olivier Giroud vom . Dies berichtet der englische Mirror. Miami peile dabei einen Transfer im Januar an.

Der vor einem Jahr gegründete Klub will in der weiter nach oben, während der französische Weltmeister Giroud dringen Spielpraxis für die anstehende EM im kommenden Jahr braucht.

Chelsea: Giroud nur dritte Wahl hinter Werner und Abraham

Bislang kommt der 34-Jährige unter Trainer Frank Lampard in der Premier League auf lediglich 36 Spielminuten, an Neuzugang Timo Werner und Tammy Abraham ist kein Vorbeikommen.

Mehr Teams

"Die Dinge haben sich seit Anfang September geändert," hatte Giroud-Berater Michael Manuello erst vergangene Woche erklärt. "Aber was sich nicht geändert hat, ist, dass er Spiele für macht."

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

In den abgelaufenen acht Partien für die Equipe Tricolore erzielte Giroud fünf Treffer, darunter ein Doppelpack letzten Dienstag gegen in der . Sein Vertrag in London läuft bis Sommer 2021.