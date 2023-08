"Er macht es allen Trainern leicht": Miami-Coach Tata Martino berichtet von der Arbeit mit Lionel Messi

Tata Martino hat erklärt, wie es ist, Lionel Messi zu trainieren. Mit ihm hat er schon bei Barça, Inter Miami und Argentinien zusammengearbeitet.

WAS IST PASSIERT? Tata Martino, Coach des MLS-Klubs Inter Miami, hat von seinen Erfahrungen im Umgang mit Lionel Messi berichtet. In Florida trainiert Martino den Superstar bereits zum dritten Mal, denn auch in Barcelona und bei Argentiniens Nationalteam arbeiteten die beiden zusammen. Martino machte klar, dass es Messi mit seinem Verhalten auf und neben dem Platz für jeden Trainer der Welt einfach mache.

WAS WURDE GESAGT? Martino sagte bei TheCoaches’ Voice: "Mir ist diese Frage über ihn schon oft gestellt worden: 'Wie ist es, Lionel Messi zu trainieren?' Ich antworte dann immer gleich: Er ist ein herausragender Spieler auf dem Platz. Der Beste. Aber neben dem Platz ist er ganz normal. Und das macht es sicherlich allen Trainern, die mit ihm arbeiten, leicht."

Der 60-Jährige sprach auch über seine Ziele mit seinem neuen Klub Inter Miami. "Wie auch schon in Atlanta will ich Inter Miami zu einem Titelkandidaten machen. Ich möchte bei diesem Klub Geschichte schreiben. Und ich bin mir sicher, dass Leo uns dabei helfen wird", so Martino.

WAS IST DER HINTERGRUND? Martino, der zuletzt Mexikos Nationalteam betreute, führte Atlanta United 2018 zum Titelgewinn im MLS-Cup. Nach seiner Rückkehr in die USA hofft er nun darauf, bei Inter Miami ebenfalls erfolgreich zu arbeiten, auch wenn sein neuer Verein aktuell in der Tabelle noch den letzten Platz belegt.

WIE GEHT ES WEITER? Messi hat bereits für viel Wirbel in Miami gesorgt. Der Weltmeister traf in seinen ersten beiden Auftritten für Inter und sorgte dafür, dass nicht nur die Spiele des Klubs auf der ganzen Welt Beachtung fanden, sondern auch, dass zahlreiche Promis ins DRV PNK Stadium kamen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag tritt Miami im Sechzehntelfinale des Leagues Cups gegen Orlando City an.