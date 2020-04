Inter Mailand: Zanetti glaubt an Verbleib von Lautaro Martinez – Icardi-Rückkehr unwahrscheinlich

Javier Zanetti rechnet mit einem Verbleib von Lautaro Martinez in Mailand. Mauro Icardi wird seiner Meinung nach nicht mehr für Inter auflaufen.

Vizepräsident Javier Zanetti von glaubt an einen Verbleib des argentinischen Stürmers Lautaro Martinez, aber nicht an eine Nerazzurri-Rückkehr von Mauro Icardi nach seiner Leihe bei PSG.

Schon länger wurde über einen Abgang von Martinez diskutiert. So soll der Angreifer unter anderem das Interesse von Real Madrid, vom FC Barcelona, Paris Saint-Germain und Manchester City auf sich gezogen haben . Zanetti rechnet jedoch nicht mit einem Abgang.

Javier Zanetti rechnet mit Verbleib von Lautaro Martienz: "Ich sehe seine Zukunft bei Inter"

"Ich sehe, wie glücklich er bei Inter ist. Er identifiziert sich mit dem Klub", sagte der 46-Jährige in einem Interview mit ESPN in Bezug auf Martinez und betonte: "Wir glauben an ihn. Ich sehe seine Zukunft bei Inter."

Derweil wird ein anderer Akteur die Mailänder wohl im Sommer verlassen. So glaubt Zanetti nicht, dass Mauro Icardi nach seiner Leihe bei PSG noch einmal zu Inter zurückkehren wird. Angesprochen auf den 27-Jährigen sagte der Inter-Vize: "Ich weiß nicht, ob er bleibt, aber ich denke nicht."

PSG will wohl Kaufoption für Mauro Icardi ziehen

Icardi wechselte erst im vergangenen Sommer nach Streitigkeiten bei Inter leihweise zum französischen Meister. PSG verfügt über eine Kaufoption für den Argentinier in Höhe von 70 Millionen und möchte von dieser laut italienischen Medienberichten im Sommer Gebrauch machen .

Icardi kokettiert derweil jedoch angeblich mit einer Rückkehr in die und verfügt wohl über ein Vetorecht. In der laufenden Saison kommt der Offensivmann auf 20 Tore und vier Vorlagen in 31 Einsätzen für PSG.