Inter Mailand vs. Schachtjor Donezk heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Europa League übertragen

Halbfinale in der UEFA : trifft am Montagabend in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena den ukrainischen Meister .

Noch zwei Gegner sind auf dem Weg zum Titel in der Europa League für Inter Mailand und Shachtjor Donezk auszuschalten. Durch den Miniturnier-Modus reicht dabei ein Sieg am heutigen Abend, um ins Finale im Kölner Rhein-Energie-Stadion einzuziehen, denn ein Rückspiel gibt es nicht.

Erst zweimal trafen die beiden Teams aufeinander. Die Bilanz spricht dabei für die Mailänder, die sich im Jahr 2005 in der Qualifikation für die mit einem 1:1-Remis und einem 2:0-Sieg gegen die Ukrainer durchsetzen konnten.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Inter Mailand gegen Schachtjor Donezk heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem findet Ihr hier die Aufstellungen beider Teams.

Die UEFA hat die Übertragungsrechte für die 2019/2020er Saison fast komplett an den Streamingdienst DAZN verkauft. DAZN überträgt jedes Spiel der Europa League live und in voller Länge. Parallel zu DAZN darf der Privatsender RTL pro Runde eine Partie im TV zeigen.

Ein Spiel darf RTL pro Spielrunde live im Free-TV zeigen, Inter gegen Donezk zählt jedoch nicht dazu. So zeigt der Kölner Privatsender stattdessen die Halbfinal-Partie zwischen dem FC Sevilla Manchester United.

Kann man die Partie dennoch live im klassischen TV verfolgen? Leider nicht, denn DAZN ist nur via Internet als LIVE-STREAM empfangbar. Solltet Ihr über einen Smart-TV verfügen ist das jedoch kein Problem. So ist DAZN auf allen üblichen Smart-TV-Geräten als App verfügbar. Alles Weitere, das Ihr zu dem Portal wissen müsst, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Wenn Ihr das Halbfinale zwischen Inter Mailand und Schachtjor Donezk im LIVE-STREAM verfolgen wollt, ist DAZN Eure einzige Anlaufstelle. Das Ismaninger Streamingportal zeigt die Partie live und exklusiv.

Ab 20.45 Uhr begrüßen Euch Moderator Alex Schlüter und Experte Ralph Gunesch zur Vorberichterstattung. Zum Anstoß um 21 Uhr meldet sich Kommentator Max Siebald zu Wort und begleitet für Euch das Spielgeschehen.

Um DAZN nutzen zu können, benötigt Ihr jedoch zunächst ein Abo bei dem Internetsender. Dieses ist für Neukunden im ersten Monat kostenlos. Solltet Ihr anschließend nicht mehr auf DAZN verzichten können, zahlt Ihr monatlich 11,99 Euro oder im Jahresabo einmalig 119,99 Euro.

Am besten schaut Ihr DAZN über die App, die es als kostenlosen Download für diverse mobile Endgeräte gibt. Wenn Ihr einen Smart-TV besitzt, könnt Ihr das TV-Feeling auch trotz LIVE-STREAM herstellen. Um das Spiel über einen herkömmlichen Fernseher zu gucken, müsst Ihr diesen nur mit einem HDMI-Kabel an Euren Laptop anschließen.

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Mannschaften, sobald diese offiziell sind.

Ihr habt das Halbfinale verpasst oder wollt Euch die wichtigsten Szenen noch einmal in Ruhe zu Gemüte führen? Bei DAZN bekommt Ihr alle Highlights der Europa League auf Abruf. Sollte Euch die Zusammenfassung nicht reichen, könnt Ihr Euch zudem das gesamte Spiel noch einmal im Relive anschauen.

Auch für dieses Feature müsst Ihr Euch jedoch zunächst bei DAZN registrieren. Neben der Europa League sind im Abo auch ausgewählte Spiele der Champions League, der und der europäischen Topligen enthalten. Daneben hat das Streamingportal auch Sportarten wie American Football, Basketball, Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis im Programm.

