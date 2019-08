Inter Mailand: Radja Nainggolan vor Rückkehr zu Cagliari Calcio

Antonio Conte plant bei Inter Mailand nicht mehr mit Radja Nainggolan. Nun steht wohl fest, wohin es den Belgier ziehen wird.

Mittelfeldspieler Radja Nainggolan von steht wohl kurz vor einer Rückkehr zu Calcio. Das deutete Cagliari-Präsident Tommasso Giulini an.

"Wir werden uns am Freitag dazu äußern, aber für Nainggolan wäre eine Rückkehr die schönste Sache der Welt", so Giulini, der bereits Verhandlungen bestätigte. "Ob wir uns am Inter-Gelände getroffen haben? Ja."

Wegen Nainggolan: Inter und Cagliari wohl bereits einig

Laut Sky Sports Italia sind sich alle Parteien bereits über den Wechsel einig, der Belgier soll einen Einjahresvertrag unterzeichnen. Unter Antonio Conte hat Nainggolan bei Inter keine Perspektive mehr.

Bereits von 2010 bis 2014 spielte der mittlerweile 31-Jährige auf Sardinien, ehe ihn die Roma für 15 Millionen Euro verpflichtete.