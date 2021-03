Inter Mailand stellt sein neues Logo vor

Neu und modern - so stellt sich Inter Mailand nun auch im Hinblick auf sein Vereinswappen auf. Die Nerazzurri veröffentlichten das Logo am Dienstag.

Der italienische Top-Klub Inter Mailand hat am Dienstag sein neues Vereinslogo offiziell vorgestellt. Auf den Social-Media-Kanälen und auch der Homepage ist das Logo nun bereits omnipräsent.

Das Vereinswappen sei eine "moderne Neuinterpretation des historischen Klub-Logos, allerdings in einer helleren und minimalistischeren Form". So wird es in der offiziellen Mitteilung des Vereins beschrieben. Jenes alte Logo hatte der Maler Giorgio Muggiani einst 1908 entworfen.

Discover our new visual identity, starting from the 2021/22 season 👉 https://t.co/1WvBz2t9Vm#IMInter — Inter (@Inter_en) March 30, 2021

"Der Fokus liegt ganz klar auf den beiden Buchstaben 'I' und 'M', welche in dem Layout Muggianis zur Geltung kommen und nach der Nerrazzuri-Tradition von einem doppelten Kreis umrandet werden", heißt es in dem frischen Inter-Statement weiter. Die Buchstaben 'F' und 'C' spielen hingegen genauso keine Rolle mehr wie die Farbe Gelb.

Zudem seien die Farben natürlich jene geblieben, die im März 1908 bei der Gründung des Vereins ausgewählt worden waren. Sie wurden nun nur etwas dynamischer und heller dargestellt.

Das neue Logo wird dem Statement zufolge ab der neuen Saison 2021/22 zum Einsatz kommen.