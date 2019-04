Wanda Nara über Ehemann Mauro Icardi: "Dann bleibt er 150 Jahre bei Inter"

Die Beziehung zwischen Inter und Mauro Icardi erlebte kürzlich eine Krise. Nun ist der Argentinier anscheinend wieder ganz Gentleman.

Mauro Icardis Frau Wanda Nara hat betont, ihr Ehemann habe nicht vor, zu verlassen. "Mauro will bleiben, das ist seine Entscheidung", sagte Nara zu Tiki Taka. "Wenn Spalletti 100 Jahre bei Inter bleibt, wird Mauro 150 bleiben. Das war seine Antwort, als ich ihn gefragt habe."

Nach Gerüchten, Inter könnte Icardi im Sommer verkaufen, hatte der Argentinier am Samstag im Derby d'Italia gegen Juventus (1:1) wieder in der Startelf gestanden. "Die Stimmung war ruhig, ich mochte es", kommentierte Nara.

Wanda Nara: Mauro Icardi ist ein Teamplayer

Im Februar hatte sich Icardi angeblich geweigert, für die Nerazzurri zu spielen, nachdem ihm die Kapitänsbinde abgenommen worden war. Zuletzt spielte Icardi aber wieder regelmäßig von Beginn an. "Mauro hat für sein Team gespielt. Für mich hat er eine gute Partie gemacht", meinte Wanda Nara.

Der 26-Jährige wurde in den vergangenen Wochen mit einem Sommertransfer zu oder in Verbindung gebracht. Sein Vertrag in Mailand läuft noch bis 2021.