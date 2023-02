Inter Mailand macht im Werben um Marcus Thuram wohl Ernst

Inter Mailand soll den Gladbacher Marcus Thuram unbedingt haben wollen. Inter will den Franzosen mit einem fürstlichen Gehalt ködern.

WAS IST PASSIERT? Inter Mailand will Marcus Thuram in diesem Sommer unbedingt unter Vertrag nehmen. Wie Calciomercato berichtet, haben die Italiener bereits ein konkretes Vertragsangebot für den französischen Stürmer mit einem Brutto-Jahresgehalt in Höhe von zehn Millionen Euro ausgearbeitet.

WAS IST DER HINTERGRUND? Marcus Thuram steht noch bis Saisonende bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag. Danach kann er den Bundesligisten ablösefrei verlassen. Die Fohlen wollen sich zwar um einen Verbleib Thurams bemühen, die Erfolgsaussichten sind aber eher gering.

Laut dem Bericht bemüht sich Inter bereits seit zwei Jahren um Thuram. Dieser soll sich aber noch nicht zu 100 Prozent zu dem Serie-A-Klub bekannt haben. Kein Wunder, gelten doch auch die beiden spanischen Top-Klubs FC Barcelona und Atlético Madrid zu den weiteren Interessenten.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der älteste Sohn des französischen Welt- und Europameisters Lilian Thuram spielt seit seinem Wechsel im Jahr 2019 von EA Guingamp nach Mönchengladbach momentan seine beste Saison. In 18 Bundesliga-Spielen erzielte er zehn Tore, was den Nationalspieler für viele Klubs interessant werden ließ.