Berater von Inter-Stürmer Lautaro Martinez: "Wer möchte nicht an der Seite von Lionel Messi spielen?"

Der Berater von Lautaro Martinez hat über das Gerücht um einen Transfer zum FC Barcelona gesprochen und ist dabei auch auf Lionel Messi eingegangen.

Der Berater von Lautaro Martinez, Alberto Yaque, hat in einem Interview mit 947 FM Radio über die Medienberichte gesprochen, die den Stürmer von mit einem Transfer zum in Verbindung bringen.

"Wer möchte nicht an der Seite von Messi spielen? Es war ein Traum für Lautaro, gemeinsam mit ihm für das Nationalteam zu spielen", sagte Yaque im Gespräch mit dem argentinischen Radiosender. Er schob jedoch nach: "Er ist gut aufgehoben, wo er gerade ist. Er will nur Fußball spielen und Tore schießen."

Nach Informationen von Goal und SPOX bietet der FC Barcelona dem argentinischen Nationalspieler bei einem Transfer zur nächsten Saison ein Jahresgehalt in Höhe von zehn Millionen Euro. Auch und einige englische Vereine werden mit Martinez in Verbindung gebracht, der in der aktuellen Saison auf 16 Tore und vier Vorlagen in 31 Spielen für Inter Mailand kommt.

Berater von Lautaro Martinez über Gespräche mit anderen Vereinen: "Davon war nichts formal"

An den Verein ist der Angreifer bis 2023 gebunden, auf diesen Vertrag hat Yaque bei 947 FM Radio auch nochmals verwiesen: "Wir sprechen mit verschiedenen Leuten aus anderen Vereinen. Aus Respekt vor ihnen haben wir sie getroffen und kennengelernt, aber nichts davon war formal", betonte Yaque.

Mit Blick auf Martinez sagte der Berater: "Wenn man ihn fragen würde, bei welchem Verein er spielen möchte, würde er nichts sagen. Er würde nicht den Kopf verlieren, wenn große Vereine an ihm interessiert sind", so Yaque, der abschließend nochmals hinzufügte: "Bis heute gibt es aber nichts Offizielles."