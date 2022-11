Inter Mailand wohl an Franck Kessié vom FC Barcelona dran

Inter Mailand ist an einem Spieler dran, den man schon in der Vergangenheit gerne verpflichtet hätte: Franck Kessié.

WAS IST PASSIERT? Mittelfeldspieler Franck Kessié vom FC Barcelona hat offenbar das Interesse von Inter Mailand auf sich gezogen. Wie calciomercato.com berichtet, wollen die Italiener den 25-Jährigen gerne bereits im Januar verpflichten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kessié wechselte erst im vergangenen Sommer ablösefrei von Inters Stadtrivalen AC Mailand ins Camp Nou. Dort kommt der Ivorer aber nicht auf die erhoffte Spielzeit. In der laufenden Spielzeit stand er lediglich fünfmal in der Startformation.

WIE GEHT ES WEITER? Inter will Kessié dem Bericht zufolge im Januar mit einer Kaufoption für den Sommer ausleihen. Kessié selbst tendiert dazu, sein Glück in Barcelona noch bis Saisonende zu versuchen, um dann eine Entscheidung über seine Zukunft zu fällen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Kessié wechselte 2015 aus seiner Heimat in die Jugend von Atalanta Bergamo. Dort entwickelte er sich mithilfe einer Leihe zu Cesena zu einem der gefragtesten Spieler der Serie A. 2019 zahlte Milan 32 Millionen Euro für ihn, auch Inter war damals schon an ihm dran. Die Nerazzurri gaben wohl auch ein Angebot beim Spieler ab, als er vor der laufenden Saison ablösefrei zu haben war, doch Kessié entschied sich für die neue Herausforderung in Spanien.