Inter Mailand: FC Chelsea bietet offenbar Ruben Loftus-Cheek oder Trevoh Chalobah im Tausch für André Onana

Der FC Chelsea sucht offenbar einen neuen Torhüter und will wohl in der Serie A zuschlagen. Ein Tauschdeal könnte die Lösung für die Blues werden.

WAS IST PASSIERT? Der FC Chelsea ist offenbar heiß auf Inter-Torwart André Onana. Laut der Gazzetta dello Sport trafen sich die Verantwortlichen beider Vereine am Mittwoch, um über einen potenziellen Tauschdeal zu sprechen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Konkret geht es laut der italienischen Sportzeitung um Trevoh Chalobah oder Ruben Loftus-Cheek, die in ein Tauschgeschäft inkludiert werden sollen. Chelsea bot offenbar auch Kepa Arrizabalaga an, an dem die Mailänder jedoch angeblich nicht interessiert waren.

Der Kameruner soll an der Stamford Bridge offenbar Edouard Mendy beerben, Inter ruft offenbar 40 Millionen Euro für den Torhüter auf.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Der 27-Jährige kommt aus der Jugend des FC Barcelona und wechselte im Januar 2015 in die Niederlande zu Ajax Amsterdam. Nach sieben Jahren in der niederländischen Hauptstadt zog es Onana in die Serie A zu Inter.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 34-fache kamerunische Nationalspieler, der nach der WM 2022 aus der Nationalmannschaft zurücktrat, ist Stammkeeper bei Inter und kommt in dieser Saison wettbewerbsübergreifend auf 34 Spiele.