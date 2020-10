Inter Mailand: Ex-BVB-Star Achraf Hakimi vor Spiel gegen Borussia Mönchengladbach positiv auf Corona getestet

Nächster Coronafall bei den Nerazzurri: Auch Außenverteidiger Achraf Hakimi hat es vor dem Duell mit Gladbach erwischt.

Rechtsverteidiger Achraf Hakimi (21) von ist wenige Stunden vor dem Champions-League-Duell mit positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der italienische Vizemeister bekannt. Der Test sei ihm Rahmen des im Protokoll vorgeschriebenen letzten UEFA-Checks durchgeführt worden.

Hakimi, der in den vergangenen beiden Spielzeiten von an ausgeliehenen war, zeige keine Symptome und habe sich umgehend in Isolation begeben.

Wegen Corona: Mehrere Inter-Star fehlten im Derby gegen Milan

Schon am vergangenen Wochenende hatte Inter sechs Coronafälle gemeldet, das Derby gegen den am Samstagabend (1:2) stand kurz vor der Absage.

In der im Frühjahr so arg gebeutelten Lombardei steigen die Fallzahlen seit Tagen deutlich an, im Amateurbereich ist der Trainings- und Spielbetrieb seit dem Wochenende eingestellt. Ab Donnerstagabend gilt in der Lombardei eine nächtliche Ausgangssperre.