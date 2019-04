Inter Mailand begnadigt Mauro Icardi: Startelfeinsatz gegen FC Genua

Mittelstürmer Mauro Icardi bekommt bei eine neue Bewährungschance. Wie Trainer Luciano Spalletti am Dienstag bekannt gegeben hat, steht er im Serie-A-Match gegen den am Mittwoch in der Startelf.

"Mauro wird morgen starten", versicherte der Coach auf einer Pressekonferenz. "Er hat mental die richtige Reaktion gezeigt und das ist wichtiger als seine physische Verfassung. Wir werden sehen, wie lange er auf dem Platz durchhält und ob er vorzeitig runter muss."

Icardi ist seit der Länderspielpause begnadigt und trainiert wieder mit der Mannschaft. Schon gegen Lazio (0:1) wurde er zurück im Inter-Aufgebot erwartet, doch Spalletti war mit der Einstellung des Argentiniers nicht zufrieden.

| #Spalletti:



"Tomorrow, @MauroIcardi will start. He's shown the right reaction mentally, something which is more important than the physical side of things. We'll see how long he'll be able to remain on the pitch and if we'll need to take him off." #GenoaInter pic.twitter.com/JjoDmEEGNS