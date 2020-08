Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Europa League übertragen

Viertelfinale in der Europa League: Inter Mailand trifft auf Bayer Leverkusen. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

empfängt im Viertelfinale der Europa League. Das Spiel wird um 21 Uhr in Düsseldorf angestoßen.

Was eine schwere Aufgabe für den einzig verbliebenen deutschen Klub im Wettbewerb: Inter Mailand gilt mit Spielern wie Eriksen oder Lukaku als einer der Topfavoriten. Doch wer die Euro League gewinnen will, muss natürlich jeden schlagen. Bayer Leverkusen hat im Achtelfinale die Glasgow besiegt, Inter Mailand konnte sich gegen den durchsetzen. Die wird ab sofort Turnierform gespielt, sprich es gibt pro Runde nur noch ein K.-o.-Spiel. Die deutschen Städte Köln, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Duisburg sind die Gastgeber.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zusätzlich liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams.

Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb UEFA Europa League (Viertelfinale) Datum 10. August 2020 Uhrzeit 21 Uhr Ort Merkur Spielarena (Düsseldorf)

Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte

Den heutigen Kracher möchte natürlich keiner verpassen, doch wo wird das Spiel übertragen? Für die diesjährige Saison hat sich der Streamingdienst DAZN die Rechte an der Übertragung gesichert und zeigt jedes Spiel live und in voller Länge. Pro Spieltag darf der Privatsender RTL parallel zur DAZN-Übertragung ein Spiel zeigen.

Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen heute live im TV sehen: So geht’s

RTL überträgt Mailand gegen Leverkusen heute live im TV. Der Privatsender geht ab 20.15 Uhr auf Sendung. Laura Wontorra und Roman Weidenfeller moderieren, bis Kommentator Marco Hagemann und Experte Steffen Freund übernehmen und das Spiel für Euch kommentieren. RTL ist für jeden frei empfangbar.

Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen heute live im LIVE-STREAM: DAZN

Wer das Spiel lieber im LIVE-STREAM sehen möchte, der sollte DAZN aufrufen. Der Streamingdienst geht ab 20.45 Uhr online. Guido Hüsgen moderiert die Vorberichte, Uli Hebel und Experte Ralph Gunesch kommentieren das Spielgeschehen. Zusätzlich zum Einzelspiel könnt Ihr auch die Konferenz anmachen: In der GoalZone werden dann gegen und Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen gleichzeitig übertragen. Als Neukunde von DAZN könnt Ihr das Spiel kostenlos sehen!

Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM

Ihr könnt den Stream über diverse Geräte schauen. Am praktischsten geht das über die DAZN-App, die es als kostenlosen Download gibt und für den Laptop, das Smartphone, das Tablet, die PlayStation 4, die X-Box oder den Amazon Fire-TV-Stick kompatibel ist. Wer einen Smart-TV besitzt, kann DAZN auch über den großen Bildschirm schauen.

Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM:

Hier haben wir alle wichtigen Links zum Download der App:

Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM: TVNOW

Zusätzlich zur TV-Übertragung streamt RTL auch im Internet. Dafür benötigt Ihr die App von TVNOW, dem Streamingdienst von RTL. Nach einem Probemonat kostet TVNOW 4,99 Euro monatlich. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr habt heute Abend keine Zeit? Kein Problem, denn DAZN lädt alle Highlights der Euro League schon kurz nach dem Abpfiff hoch. Zudem kann man sich das ganze Spiel im Re-Live auf der Plattform gönnen.

Neben der Champions- und Europa League läuft auf DAZN alles, was das Sportlerherz begehrt. Zum Beispiel werden Sportarten wie American Football, Basketball, Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis gestreamt. Nach dem Gratismonat kostet DAZN 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahresabo.

Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Inter Mailand:

Handanovic - Godin, De Vrij, Bastoni - D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young - Lautaro Martinez, Lukaku

Bayer Leverkusen setzt auf folgende Aufstellung:

Hradecky - L.Bender, Tah, Tapsoba, Sinkgraven - Baumgartlinger, Palacios - Diaby, Demirbay, Havertz - Volland

Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr sucht eine Ergänzung zur TV-Übertragung und zum LIVE-STREAM? Dann seid ihr beim kostenlosen LIVE-TICKER von Goal genau richtig. Fast in Echtzeit bekommt Ihr alle Ereignisse aus Düsseldorf auf Euren Bildschirm geliefert – gepaart mit interessanten Statistiken.

Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick

TV: RTL

RTL LIVE-STREAM: DAZN, TVNOW

DAZN, TVNOW LIVE-TICKER: Goal

Goal Highlights: DAZN

Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen: Der Vorbericht zur Partie heute - "Hopp oder top" gegen Inter: Völler freut sich auf K.o.-Runde

Bundesligist Bayer Leverkusen bezieht am Sonntag in Düsseldorf sein Quarantäne-Hotel - und will länger bleiben. Die Hammeraufgabe gegen das Starensemble von Inter Mailand soll erst der Anfang für ein magisches Finalturnier sein.

100 Meter neben der eigenen Wohnung in ein Hotel ziehen? Für Peter Bosz wird dieses Szenario Realität. "Die Situation ist tatsächlich ein bisschen komisch. Aber vielleicht kann ich ja meiner Frau hin und wieder aus dem Hotelfenster zuwinken", sagte der Trainer von Bayer Leverkusen der Bild am Sonntag süffisant. Doch für den großen Traum vom Europa-League-Titel nimmt der Niederländer auch die von der UEFA vorgeschriebene Hotel-Quarantäne gerne in Kauf.

Er kommt mit seinem Team, um länger zu bleiben. Gegen das Starensemble von Inter Mailand soll am Montag im Viertelfinale in Düsseldorf (21.00 Uhr/DAZN und RTL) noch lange nicht Schluss sein. "Es sind noch acht Mannschaften dabei, wir sind eine davon. Mit jedem weiteren Spiel wird die Chance größer", sagte der 56-Jährige angriffslustig.

Auch einen Gegner wie Inter müsse sein Team "nicht fürchten", so der Niederländer: "Wir wissen, dass Inter eine gute Mannschaft hat. Aber auch so eine Mannschaft können wir knacken. Wir müssen es selber sehr gut machen und dürfen uns nicht so viele Fehler leisten." Schließlich kann beim Finalturnier in Nordrhein-Westfalen ein schlechter Tag das Aus bedeuten, die Entscheidungen fallen in nur einem Duell.

"Bei diesem Format ist alles anders. Es ist eine K.o.-Runde, es fühlt sich also wie ein Finale an", sagte Sport-Geschäftsführer Rudi Völler der Gazzetta dello Sport. In nur einem Duell könne Bayer jedes Team dieser Welt schlagen, schließlich habe die Werkself in dieser -Saison auch schon Bayern München und bezwungen, betonte der 60-Jährige, der seine Mannschaft leicht in der Außenseiterrolle sieht.

Kapitän Lars Bender fügte hinzu: "Es geht nur hopp oder top. Es ist alles möglich." Besonders ankommen wird es in diesen großen Spielen auf den vom umworbenen Kai Havertz. Ohne den Nationalspieler in Bestform, dürften die großen Träume der Rheinländer schon gegen Mailand jäh platzen. Vielleicht lässt sich Havertz von einer Lobeshymne vom Chef zusätzlich beflügeln. "Für mich ist er der beste meiner Zeit in Leverkusen", lobte Völler: "Wir hatten Emerson, Michael Ballack, Ze Roberto und Toni Kroos, aber er ist an der Spitze. Er ist ein Mix zwischen Ballack und Mesut Özil, aber er hat ihre besten Seiten."

Neben Havertz wird es gegen den seit neun Pflichtspielen ungeschlagenen italienischen Vize-Meister vor allem auf die Defensive ankommen. Mit Romelu Lukaku, Lautaro Martinez und Christian Eriksen ist die Offensive des Champions-League-Siegers von 2010, der im Achtelfinale den FC Getafe mit 2:0 bezwang, gespickt mit Topstars. "Dank Lukakus Wucht in Kombination mit dem Tempo von Martinez können sie uns bei jedem Konter weh tun", warnte Völler, dessen Mannschaft auf den gelbgesperrten Mittelfeldstabilisator Charles Aranguiz verzichten muss.

Vor allem dürfe Bayer nicht in Rückstand geraten, so der Weltmeister von 1990 weiter: "Wenn Inter die Führung übernimmt, wird es für uns extrem schwierig sein, sie zu schlagen." Und dann könnte Bosz seine Frau womöglich früher wieder in den Arm nehmen, als ihm lieb ist.

