Inter Mailand: Das war offenbar die Aussage, die zu Arturo Vidals Platzverweis gegen Real Madrid führte

Gegen Real Madrid sah Arturo Vidal binnen weniger Sekunden zwei Gelbe Karten. Nun ist offenbar geklärt, welche Aussage zu seinem Platzverweis führte.

Ein TV-Sender hat offenbar herausgefunden, welche Aussage von Inter Mailands Arturo Vidal zu dessen Platzverweis im Champions-League-Spiel gegen (0:2) geführt hat. Der Mittelfeldspieler der Nerazzurri sah in der ersten Halbzeit für seinen Protest wegen eines nicht gegebenen Elfmeters am Mittwochabend die Gelbe Karte. Als der 33-Jährige sich nicht beruhigte, schickte ihn Schiedsrichter Anthony Taylor in die Kabine.

Wieder US-Sender GOL TV berichtet, soll Vidal dem englischen Unparteiischen mit den Worten "Du hast den Scheiß-VAR, um dir das noch mal anzuschauen und nichts passiert" entgegengetreten sein. Taylor habe sich deshalb gezwungen gesehen, ihm die zweite Gelbe Karte innerhalb von nur wenigen Sekunden zu zeigen und ihn somit des Feldes zu verweisen.

Nicht Vidals erster Ausraster gegen Real Madrid

Nach einem Zweikampf mit Raphael Varane war Vidal zu Boden gegangen und hatte einen Strafstoß gefordert. Zu seinem Entsetzen blieb die Pfeife von Taylor allerdings stumm, weshalb sich der chilenische Nationalspieler gemeinsam mit seinen Teamkollegen lautstark beschwerte.

Es ist nicht Vidals erster Ausraster in der : Bereits im Viertelfinale der Saison 2016/17 - damals im Trikot des FC Bayern - waren ihm gegen Real Madrid die Sicherungen durchgebrannt. Bei der 2:4-Niederlage im Rückspiel sah er damals ebenfalls die Ampelkarte.