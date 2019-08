Inter Mailand leiht Alexis Sanchez von Manchester United aus

Der Transfer von Alexis Sanchez von zu ist perfekt, dies gaben beide Klubs am Donnerstagabend via Twitter bekannt. Der 30-Jährige wird für ein Jahr ohne Kaufoption ausgeliehen, Inter soll zudem fünf der 23 Millionen Euro Jahresgehalt übernehmen.

Bereits am Mittwochnachmittag war der chilenische Nationalspieler in Mailand gelandet, um den Medizincheck zu absolvieren. Auf Videos, die in den sozialen Netzwerken kursieren, winkte Sanchez den wartenden Fans und Journalisten am Flughafen der italienischen Metropole zu.

We can confirm that Alexis Sanchez joins Inter Milan on loan until 30 June 2020. We wish @Alexis_Sanchez the best of luck in Italy. pic.twitter.com/DdcRQRoEMk