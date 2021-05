Wer zeigt / überträgt FC Ingolstadt gegen VfL Osnabrück live im TV und im LIVE-STREAM? Alle Informationen zur Übertragung der Relegation

In der Relegation will der VfL Osnabrück gegen den FC Ingolstadt den Klassenerhalt schaffen. Wo wird das Spiel im TV und im LIVE-STREAM übertragen?

Für den VfL Osnabrück ist die Relegation die letzte Chance, um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga zu sichern. Dort wartet am Donnerstag mit dem FC Ingolstadt ein schwerer Gegner, der sich in der 3. Liga ein enges Rennen mit Hansa Rostock um den direkten Aufstieg lieferte.

Im Tabellenkeller der 2. Bundesliga musste der VfL Osnabrück das rettende Ufer durch eine 1:2-Niederlage bei Erzgebirge Aue an den SV Sandhausen überlassen. In der 3. Liga rettete sich der FC Ingolstadt durch ein 3:1 gegen den direkten Konkurrenten 1860 München in die Relegation.

Wer zeigt / überträgt die Begegnung zwischen dem FC Ingolstadt und dem VfL Osnabrück im TV und im LIVE-STREAM? In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der Relegation. Zudem findet Ihr hier auch die Aufstellungen, sobald diese offiziell sind.

FC Ingolstadt gegen VfL Osnabrück: Die Relegation zur 2. Bundesliga in der Übersicht

Begegnung FC Ingolstadt - VfL Osnabrück Datum Donnerstag, 27. Mai 2021 | 18.15 Uhr Stadion Audi-Sportpark, Ingolstadt

FC Ingolstadt gegen VfL Osnabrück: Wer zeigt / überträgt die Relegation zur 2. Bundesliga live im TV?

Die Relegation zur 2. Bundesliga wird am Donnerstag live im deutschen Fernsehen übertragen. Im Gegensatz zu den bisherigen Spielen ist das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Ingolstadt und dem VfL Osnabrück aber nicht bei den Pay-TV-Sendern Sky und MagentaTV zu sehen.

Das ZDF zeigt / überträgt die Relegation zur 2. Bundesliga live im TV

Stattdessen haben sich der öffentlich-rechtliche TV-Sender ZDF und der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte für das Hin- und Rückspiel gesichert. Sie werden beide Spiele der Relegation kostenlos und in voller Länge sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM zeigen.

Am Donnerstag geht das ZDF bereits um 18 Uhr auf Sendung. Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Experte Peter Hyballa erwarten Euch zu spannenden Vorberichten, ehe mit dem Anstoß Reporter Martin Schneider und Co-Kommentator Hanno Balitsch übernehmen.

Die Relegation zur 2. Bundesliga über den Smart-TV auf DAZN sehen

Bei DAZN beginnt die Übertragung am Donnerstag auch um 18 Uhr. Moderator Alex Schlüter und Experte Benny Lauth versorgen Euch mit allen wichtigen Informationen zur Begegnung, danach ist Kommentator Mario Rieker für Euch am Mikrofon im Einsatz.

Um die Relegation zur 2. Bundesliga auf Eurem Smart-TV anschauen zu können, müsst Ihr nur die kostenlose DAZN-App auf Euren Fernseher herunterladen. Dort könnt Ihr Euch mit Euren Anmeldedaten einloggen und anschließend sofort auf die Übertragung zugreifen. Alle Infos und Links gibt es in den folgenden Abschnitten.

FC Ingolstadt gegen VfL Osnabrück: Wer zeigt / überträgt die Relegation zur 2. Bundesliga im LIVE-STREAM?

Wie im ersten Abschnitt angesprochen, gibt es außerdem die Möglichkeit, sich die Relegation zur 2. Bundesliga im LIVE-STREAM anzusehen. Auch im Internet sind der öffentlich-rechtliche Sender ZDF und der Streamingdienst DAZN im alleinigen Besitz der Übertragungsrechte.

Das ZDF zeigt / überträgt die Relegation zur 2. Bundesliga im LIVE-STREAM

Um das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Ingolstadt und dem VfL Osnabrück im ZDF zu sehen, müsst Ihr am Donnerstag lediglich auf die Webseite des Free-TV-Senders gehen und könnt dort ohne vorherige Anmeldung den kostenlosen LIVE-STREAM abrufen.

Auf diese Weise könnt Ihr die Relegation zur 2. Bundesliga auch unterwegs verfolgen und seid nicht darauf angewiesen, einen Fernseher in unmittelbarer Reichweite zu haben. Die gelieferten Bilder sind im LIVE-STREAM übrigens die gleichen wie bei der TV-Übertragung.

Die Relegation zur 2. Bundesliga im LIVE-STREAM auf DAZN sehen

Zudem könnt Ihr die Begegnung zwischen dem FC Ingolstadt und dem VfL Osnabrück auch im LIVE-STREAM auf DAZN verfolgen. Zwar ist der Streamingdienst eigentlich kostenpflichtig, mit einen Probemonat könnt Ihr die Relegation zur 2. Bundesliga allerdings kostenlos sehen.

Hat Euch DAZN während des Gratismonats überzeugt, könnt Ihr Euer Abonnement für 11,99 Euro im Monat verlängern. Bei Abschluss eines Jahresabos für einmalig 119,99 Euro spart Ihr sogar ein bisschen Geld - dann kostet der Streamingdienst nur knapp zehn Euro monatlich.

Um zum LIVE-STREAM der Relegation zu gelangen, habt Ihr am Donnerstag zwei Möglichkeiten: Entweder Ihr besucht die DAZN-Webseite oder Ihr benutzt die kostenlose DAZN-App, die Ihr Euch im Google Play-Store oder im App-Store für alle gängigen Mobilgeräte herunterladen könnt.

FC Ingolstadt gegen VfL Osnabrück: Die Aufstellungen in der Relegation zur 2. Bundesliga

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften offiziell bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird am Donnerstag gegen 17.15 Uhr der Fall sein!

FC Ingolstadt gegen VfL Osnabrück: Die Übertragung der Relegation in der Übersicht