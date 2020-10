FC Ingolstadt gegen Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen.

Ein Spiel mit Zweitliga-Charakter: Der Fast-Aufsteiger der abgelaufenen Saison, , trifft auf den Zweitliga-Absteiger . Die Partie wird um 14 Uhr im Audi-Sportpark angepfiffen.

Beide Teams sind eher mittelmäßig in die Saison gestartet und befinden sich dementsprechend auch nur auf Platz sieben (FCI) und acht (SGD). Ingolstadt trennte sich unter der Woche mit 1:1 vom , Dresden verlor zuhause das Derby gegen den FSV Zwickau mit 1:2.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo FC Ingolstadt gegen Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Die öffentlich-rechtlichen Sender der ARD und der Pay-TV-Sender MagentaSport haben sich die Übertragungsrechte gesichert und zeigen insgesamt jedes Spiel der 3. Liga live! Während die Sender der ARD nur ausgewählte Spiele zeigt, überträgt Magenta jedes Drittligaspiel.

Verdammt viel los bei #FCKFCI . Überschattet von Dominik Schads schwerer Verletzung, kommen die #Schanzer in Unterzahl besser in Fahrt & erkämpfen sich das Remis. Durchpusten - und nochmals gute Besserung an den @Rote_Teufel -Akteur! 🙏⚫️🔴 https://t.co/xgCS51BFg7