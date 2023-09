"Inakzeptable Beleidigung": FC Barcelona legt sich mit dem FC Sevilla an

Der FC Barcelona will auf offizieller Ebene nichts mehr mit dem FC Sevilla zu tun haben, weil die Andalusier den Katalanen Vorwürfe gemacht hatten.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona hat in einem offiziellen Statement gegen den FC Sevilla ausgeteilt, der sich seinerseits nach Ansicht der Katalanen mit einem Statement einen ungerechtfertigten Angriff auf die Katalanen geleistet hatte.

WAS IST DER HINTERGRUND? Beide Mannschaften treffen am Freitagabend in LaLiga in Barcelona aufeinander. Am Spieltag hatten die Gäste eine Meldung veröffentlicht, in der sie das Verhalten der ehemaligen Barça-Führung in der sogenannten Negreira-Affäre angeprangert hatten. Dabei geht es um eine angebliche Einflussnahme und Absprachen Barças mit dem ehemaligen Vizepräsidenten der Schiedsrichter-Kommission, José Maria Enriquez Negreira.

Die Sevilla-Bosse waren am Freitag nicht zum traditionellen Lunch der beiden Vereinsspitzen gekommen und weigerten sich auch, das Spiel in einer Loge zusammen mit den Barça-Verantwortlichen zu schauen.

DAS BILD ZUR NEWS:

Getty Images

WAS WURDE GESAGT? "Der FC Barcelona möchte öffentlich den ungerechtfertigten und unangemessenen Angriff des FC Sevilla verurteilen", teilte Barça mit. "Der FC Barcelona betrachtet dies als inakzeptable Beleidigung", ergänzten die Katalanen, die angesichts des bevorstehenden Gerichtsverfahrens auf die Unschuldsvermutung pochten.

"Angesichts der inakzeptablen und nicht zu rechtfertigenden Haltung des FC Sevilla ist der FC Barcelona der Ansicht, dass alle Beziehungen auf Klub-Ebene mit Sevilla abgebrochen wurden, bis sie ihre aktuelle Position ändern", so der FC Barcelona.