Im Winter auf die Insel? Mehrere Premier-League-Klubs bereiten wohl Angebot für Mathys Tel vom FC Bayern vor

Der Bayern-Youngster wird wohl von einigen PL-Klubs umgarnt.

WAS IST PASSIERT? Mehrere Klub aus der englischen Premier League bereiten wohl ein Winter-Angebot für Mathys Tel vom FC Bayern München vor. Das berichtet Transferexperte Ekrem Konur. Namentlich werden die Vereine allerdings nicht genannt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Stürmer kommt beim deutschen Rekordmeister aktuell nur als Joker zum Einsatz. Hinter Harry Kane ist Tel im Angriffszentrum lediglich die Nummer zwei, zuletzt bekam auch immer häufiger Eric Maxim Choupo-Moting den Vorzug.

Weiter berichtet Konur, dass die Bayern im Gegenzug nicht an einem Abgang des 19-Jährigen interessiert wären. Auch Tel selbst will sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge in München durchbeißen. Bereits im vergangenen Sommer hatte das Sturm-Juwel zahlreiche Leih-Angebote abgelehnt.

WAS WURDE GESAGT? "Ich bin nicht frustriert über meine Spielzeit, aber ich arbeite auf jeden Fall daran, künftig einen Stammplatz zu bekommen", hatte Tel erst Mitte November auf einer Pressekonferenz der französischen U21-Nationalmannschaft gesagt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Tel stand in dieser Saison bereits 18-mal für den FC Bayern auf dem Platz, die meisten seiner Einsätze sammelte er allerdings als Joker von der Bank. Dabei erzielte er sechs Tore und drei Vorlagen.

Der Vertrag des 18-Jährigen ist in München noch bis 2027 datiert.