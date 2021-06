DFB-Team - Ilkay Gündogan spricht sich für Leroy Sane aus: "Ein Spieler, der Rhythmus braucht"

Im EM-Auftaktspiel gegen Frankreich wurde Sane erst für die Schlussviertelstunde eingewechselt. Gündogan hätte ihn sich wohl früher gewünscht.

Nationalspieler Ilkay Gündogan hat sich nach der 0:1-Niederlage Deutschlands im EM-Auftaktspiel gegen Frankreich eindeutig für mehr Vertrauen in seinen früheren Vereinskollegen Leroy Sane vom FC Bayern München ausgesprochen.

"Leroy ist ein Spieler, der Rhythmus braucht. Der das Gefühl braucht, ständig den Unterschied machen zu können. Und wenn er top-fit ist, hat er auch alle Möglichkeiten dazu, für uns den Unterschied zu machen", sagte Gündogan nach der Partie, die durch das Eigentor von Mats Hummels (20. Minute) entschieden wurde.

Offensivspieler Sane wurde von Bundestrainer Joachim Löw auf die Bank beordert, stattdessen stand Kai Havertz von Champions-League-Sieger Chelsea in der Startelf. Erst in der 74. Minute wurde Sane für Havertz eingewechselt, konnte allerdings keine entscheidenden Impulse mehr setzen.

DFB-Team - Gündogan über Sane: "Er muss das Selbstverständnis haben, ständig zu spielen"

"Er tut sich nicht immer leicht damit, mal für die letzten 20 Minuten ins Spiel zu kommen, in der nächsten Partie dann vielleicht in der Startelf zu stehen, aber wieder ausgewechselt zu werden", erklärte Gündogan, der zwischen 2016 und 2020 in 95 Pflichtspielen gemeinsam mit Sane für Manchester City auf dem Platz stand. "Generell ist er jemand, der das Selbstverständnis haben muss, ständig zu spielen. Gerade für ihn, der immer wieder ins Eins-gegen-Eins gehen will, Risiko eingeht und den Unterschied ausmachen will, ist das wichtig."

Wenn er jenes Selbstverständis habe, sei Sane "unglaublich", führte Gündogan aus. "Auch bei City hat man damals das Gefühl gehabt, es führt kein Weg an ihm vorbei. Und so war es ja auch."

Nach der Niederlage gegen Frankreich ist Deutschland am zweiten Spieltag der Gruppe F gegen Portugal am kommenden Samstag (18 Uhr im LIVE-TICKER) bereits in Zugzwang. Ginge es nach Gündogan, würde Sane dann wohl in der Anfangsformation der DFB-Elf stehen. "Ich hoffe, dass er so viel Einsatzzeit wie möglich bekommen wird, damit er in einen Rhythmus kommen kann", betonte der 30-jährige Mittelfeldspieler. "Wir sind hier, um ihm zu helfen, wir unterstützen ihn und wissen, wie gut er ist, wie gut er uns tun kann. Er selbst weiß das auch. Manchmal ist es nicht so leicht, in solch einem Spiel reinzukommen."