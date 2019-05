Ilkay Gündogan: "Ronaldo nicht auf dem galaktischen Niveau von Messi"

Ilkay Gündogan outet sich als großer Fan von Lionel Messi. Der Argentinier werde später als einzigartig in die Geschichte eingehen, vermutet er.

Für Nationalspieler Ilkay Gündogan von spielt Superstar Lionel Messi vom in seiner eigenen Liga. "Für mich war er immer auf einem anderen Level als alle anderen. Cristiano Ronaldo ist nach Messi der Weltklasse-Spieler, aber für mich ist er nicht auf diesem galaktischen Niveau von Messi", sagte Gündogan im Gespräch mit DAZN.

"Ich glaube, so einen werden wir nie wieder bekommen. Deswegen sollten wir zuschauen und genießen, so lange er noch da ist. Ich bin ein sehr großer Fan von ihm", führte der Mittelfeldspieler aus.

Ilkay Gündogan: "Kann mir vorstellen, dass Liverpool 4:0 gewinnt"

Messi erzielte in der laufenden Saison in 46 Pflichtspielen 48 Tore. Zuletzt sorgte er mit einem Doppelpack im Halbfinalhinspiel der Champions League gegen den FC Liverpool (3:0) dafür, dass Barca bereits mit einem Bein im Endspiel der Königsklasse steht.

Gündogan räumt den Reds trotz der klaren Niederlage aber noch Chancen fürs Rückspiel (Dienstag, 21.00 Uhr live auf DAZN) ein. "Ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht und irgendwie kam automatisch das Gefühl in mir auf, dass es noch nicht ganz vorbei ist", sagte er.

"Ich kann mir sogar vorstellen, dass Liverpool so ein Spiel zu Hause noch 4:0 gewinnt", so Gündogan weiter: "Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, dass in Anfield und mit Klopp als Motivationsmaschine und mit den Spielertypen, die sehr unangenehm zu spielen sind, auch mal eine Mannschaft wie Barca an einem Tag komplett abgeschaltet werden kann."