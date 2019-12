Iker Casillas: Lionel Messi ist der GOAT

Die Frage nach dem größten Fußballer aller Zeiten wird unter Fans und Experten heiß diskutiert. Iker Casillas votiert für Barca-Ass Lionel Messi.

Der ehemalige spanische Nationaltorhüter Iker Casillas hält Starstürmer Lionel Messi vom für den größten Spieler aller Zeiten. Das verriet der 38-Jährige, der pikanterweise jahrelang bei Barcas Erzrivale an der Seite von Messis Dauerkonkurrent Cristiano Ronaldo spielte, in einem Tweet am Sonntagabend.

Casillas twitterte seine Gedanken zum 1:0-Sieg Barcelonas im -Spitzenspiel gegen . Beim knappen Sieg der Gäste im Wanda Metropolitano erzielte Messi kurz vor Schluss den Siegtreffer und wurde damit neben dem glänzend aufgelegten Torhüter Marc-Andre ter Stegen zum Matchwinner.

FC Barcelona: Iker Casillas lobt Marc-Andre ter Stegen und Lionel Messi

In Casillas' Tweet heißt es entsprechend unter anderem: "Die Siegformel: Torwart (gut) & Spieler (GOAT)." Der Bock (englisch "goat") ist das Symbol für den "Greatest of All Time", also den besten Spieler aller Zeiten.

Fórmula para el fútbol : portero 🔝 & jugador 🐐. Hoy se han llevado los 3 puntos del Wanda el Barça. El Atleti ha jugado bien pero le ha faltado definir las ocasiones. Los blaugranas siguen en lo alto de la clasificación. El Atlético, a luchar por la zona Champions @LaLiga — Iker Casillas (@IkerCasillas) 1. Dezember 2019

Am Montagabend könnte der von Casillas gepriesene Lionel Messi zum sechsten Mal den Ballon d'Or gewinnen. Er ist ebenso unter den Top-10 wie Cristiano Ronaldo. Auch der Portugiese triumphierte bei dem prestigeträchtigen Award bisher fünfmal.