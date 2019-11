Ballon d'Or für Cristiano Ronaldo? Iker Casillas: "Das wäre unlogisch"

Der ehemalige spanische Nationaltorhüter Iker Casillas vom hat sich gegen Cristiano Ronaldo als Gewinner des Ballon d'Or ausgesprochen.

"Während van Dijk von der UEFA zum besten Spieler gekürt wurde, gewann Messi die Wahl zum FIFA-Weltfußballer", schrieb Casillas auf Twitter und ergänzte: "Sollte Cristiano den Ballon d'Or gewinnen, würde mir das im Hinblick auf die Richtlinien, nach denen wir individuelle Auszeichnungen vergeben, unlogisch erscheinen."

Van Dijk fue el mejor jugador para UEFA. Messi fue el mejor para FIFA. Imagina: Cristiano (méritos hace para ello) gana el BALÓN DE ORO, me parecería que las pautas que seguimos en el fútbol para dar premios no tiene mucha lógica, no? Reflexión de viernes. #FelizFinDeSemana