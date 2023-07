Der Ex-Frankfurter Martin Hinteregger fühlt sich nach einem Interview missverstanden - und holt zum Gegenschlag aus.

WAS IST PASSIERT? Martin Hinteregger, Ex-Profi von Eintracht Frankfurt, hat harte Kritik an der deutschen Medienlandschaft geäußert. "Ihr Journalisten habt auch alle einen Vollknall", schrieb der 30-jährige Österreicher bei Instagram.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dazu stellte er einen Screenshot mit Schlagzeilen, die aus einem Interview von ihm mit dem Darmstädter Echo hervorgegangen waren. "Es ist meine größte Angst, dass die Eintracht unter Markus Krösche zu einem Durchlaufverein wird, bei dem Spieler kommen und nach zwei Jahren weiterziehen. Und Identifikationsfiguren wie Timmi Chandler, Seppl Rode oder Kevin Trapp wegfallen. Das wäre extrem bitter. Das ist mit das Wichtigste im Fußball", hatte Hinteregger gesagt - was allseits als Kritik am seit 2021 bei Eintracht Frankfurt tätigen Vorstand Krösche gewertet wurde.

Nach Ansicht Hintereggers würden sich Journalisten "gegenseitig hochsticheln, wer die extremste Schlagzeile von einer normalen Meinung" machen könne. Generell würden "zu viele Ahnungslose" über Fußball schreiben.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Hinteregger hatte seine Profikarriere vergangenes Jahr überraschend im Alter von nur 29 Jahren beendet. Er spielte von 2019 bis 2022 für die Eintracht und krönte diese Zeit mit dem Gewinn der Europa League. Aktuell spielt er für seinen österreichischen Heimatklub SGA Sirnitz in der fünfthöchsten Liga.

