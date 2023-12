"Ich war verärgert": Aussagen von Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski haben Lionel Messi "wirklich gestört"

Die beiden Torjäger lieferten sich nicht nur auf dem Platz Duelle. Lionel Messi gewährt Einblicke.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi (36) hat einen Einblick in das Duell mit Robert Lewandowski (35) bei der WM-Endrunde in Katar gegeben und dabei gestanden, dass er damals einen ziemlichen Groll auf den ehemaligen Stürmer des FC Bayern hegte.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi und Lewandowski standen sich mit ihren Nationalmannschaften Argentinien und Polen (2:0) in der Vorrunde des Turniers in Katar gegenüber. Nach einem Foul des heutigen Barca-Stars ignorierte Messi ihn und nahm seine Entschuldigung nicht an.

WAS WURDE GESAGT? Messi schilderte in der Dokumentation "Champions, a year later" von Star+, dass dies eine Reaktion auf Lewandowskis Aussagen aus dem Jahr 2021 waren, als dieser bei der Wahl zum Ballon d'Or hinter Messi gelandet war: "Mich haben die Aussagen von Lewandowski geärgert. Denn als ich den Ballon d’Or gewann, fühlte ich das, was ich über ihn sagte, wirklich. Und dass er auf die Art und Weise sprach, in der er sprach, hat mich wirklich gestört. Ich war verärgert, erhitzt. Ich fand, was er gesagt hat, war nicht angemessen."

Messi hatte 2021 den Ballon d'Or gewonnen und später gemeint, auch Lewandowski habe die Auszeichnung verdient: "Es war eine große Ehre, mit dir um diesen Preis zu kämpfen. Jeder weiß, dass du letztes Jahr der Gewinner warst. Ich finde, France Football sollte dir den Preis für 2020 noch geben. Du hast ihn verdient und solltest ihn auch zu Hause haben."

Anschließend aber verweigerte La Pulga Lewandowski die Stimme bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer. Lewy sagte dem polnischen Magazin Pilka Nozna danach: "Es fällt mir schwer, dazu etwas zu sagen. Ich habe für Messi gestimmt, weil ich schätze, was er 2021 und natürlich früher getan hat. Messi hat für mich beim Ballon d'Or gestimmt, und warum sich sein Standpunkt danach geändert hat – ich weiss es nicht."

Außerdem sprach er später von "ungestilltem Verlangen, wenn du so nah dran bist und mit einem so großen und genialen Fußballer wie Messi konkurrierst, und Stimmen hörst, dass du das hättest gewinnen sollen."

DIE REAKTION: Nach besagtem Spiel in Katar gab es allerdings bereits eine Geste der Versöhnung, als beide sich umarmten. Auch zuletzt bei den Laureus Awards unterhielten sie sich miteinander.