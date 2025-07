"Ich möchte den Fans nur sagen, dass ...": Barcelonas Lamine Yamal macht an seinem 18. Geburtstag großspurige Ankündigungen

Barcelonas Superstar Lamine Yamal feiert an diesem Sonntag seinen 18. Geburtstag. Dabei hat er sich mit kühnen Prognosen weit aus dem Fenster gelehnt.

Offensivstar Lamine Yamal vom spanischen Meister FC Barcelona hat an diesem Sonntag die Volljährigkeit erreicht und seinen 18. Geburtstag gefeiert. Der spanische Nationalspieler hat die Gelegenheit genutzt und zwei mutige Prognosen gemacht, die die Fans erfreuen sollen.

WAS WURDE GESAGT?

Im Gespräch mit den Klubmedien des FC Barcelona sagte Yamal: "Mit 18 möchte ich alles erreichen, was wir mit 16 und 17 erreicht haben. Aber mit dem Titel, der uns noch fehlt - der Champions League - und auch der Weltmeisterschaft. Das sind die Titel, die mir noch fehlen. Meine Einstellung sagt mir, dass ich rausgehen und gewinnen muss."

Yamal führte aus: "Ich denke nicht darüber nach, wie viele Jahre ich noch vor mir habe - ich will jetzt gewinnen. Ich werde alles geben, um das zu erreichen. Ich möchte den Fans nur sagen, dass wir da sein und kämpfen werden und die Champions League nach Hause holen werden. Den Weltmeistertitel auch."

WUSSTEST DU DAS?

Barcelonas Superstar wird anlässlich seines Geburtstag mit einem Kunstwerk des bekannten Künstlers TVBoy geehrt und als Superheld inszeniert. Das Wandbild, das in der Escorial-Straße im Herzen des Stadtteils Gracia in Barcelona enthüllt wurde, zeigt Yamal in einem neu interpretierten Superman-Outfit.

Anstelle des traditionellen "S" auf der Brust trägt das Emblem ein auffälliges "L", eine Anspielung auf den Vornamen des jungen Stürmers. Begleitet wird das Bild von der inspirierenden Botschaft: "Wenn der Wille stark ist, sind Hindernisse klein. Super Lamine."

WIE GEHT ES WEITER?

Trotz der Geburtstagsfeierlichkeiten werden Yamals berufliche Verpflichtungen nicht in den Hintergrund treten. Am Sonntag beginnt ebenfalls offiziell die Saisonvorbereitung von Barcelona und die Spieler müssen sich in der Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí zu medizinischen Untersuchungen und körperlichen Tests einfinden.