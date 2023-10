"Ich hoffe auf weitere acht oder neun Jahre": Harry Kane macht erstaunliche Zukunfts-Ansage

Harry Kane vom FC Bayern hat Einblicke in seine Zukunftspläne gegeben und dabei eine erstaunliche Ansage gemacht.

WAS IST PASSIERT? Harry Kane vom FC Bayern München sieht sich trotz seines Alters von 30 Jahren noch lange nicht in der Endphase seiner Karriere - ganz im Gegenteil.

WAS WURDE GESAGT? Die Wahrnehmung im Sport oder im Fußball ist: Wenn du 30 wirst, ist es das Ende", sagte Kane bei einem Pressetermin der englischen Nationalmannschaft. "Aber ich sehe es so, dass ich fast vor der zweiten Hälfte meiner Karriere stehe. Ich hatte neun oder zehn Jahre auf dem höchsten Niveau - und ich hoffe auf weitere acht oder neun Jahre auf dem höchsten Niveau."

WAS IST DER HINTERGRUND? Kane feierte Ende Juli seinen 30. Geburtstag, kurz darauf wechselte er für 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zum FC Bayern. Sein Vertrag läuft bis 2027, dann wäre er 33 Jahre alt. Kane peilt mindestens noch eine Teilnahme an Englands Heim-EM 2028 an, die im Vereinigten Königreich und Irland stattfinden wird.

Kane sieht bei sich selbst "definitiv noch Verbesserungspotenziale. Wenn man sich viele der Top-Spieler anschaut: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Zlatan Ibrahimovic - sie wurden fast noch besser, nachdem sie 30 wurden."

Kane legte einen guten Start beim FC Bayern hin, in den ersten zehn Pflichtspieleinsätzen gelangen ihm neun Tore und fünf Assists. "Ich bin wirklich stolz. Ich hätte ein paar mehr Tore schießen können, ich hatte einige Chancen", sagte Kane. "Aber wenn man mir vorher erzählt hätte, dass ich zu diesem Zeitpunkt so viele Tore, Vorlagen und Siege hätte, hätte ich das akzeptiert."DIE BILDER ZUR NEWS:

