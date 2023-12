"Ich hatte Angst": Ex-FCB-Star James Rodriguez packt über Dusch- und Kulturschock in Katar aus

James Rodriguez, ehemaliger Star des FC Bayern München, hat über für ihn ungewöhnliche Gepflogenheiten in Katar ausgepackt.

WAS IST PASSIERT? James Rodriguez hat offen vom Kulturschock in Katar berichtet. Der 32-jährige Ex-Profi des FC Bayern München stand von 2021 bis 2022 beim Al-Rayyan SC unter Vertrag, mittlerweile ist er für den FC Sao Paulo in Brasilien tätig.

WAS WURDE GESAGT? "Das Leben und die Kultur in Katar sind sehr schwierig. Es war schwer, sich anzupassen", berichtete James bei Globo Esporte und nannte ein Beispiel: "In Deutschland sind alle Fußballer beim Duschen nackt, aber die Teamkollegen in Katar sagten mir: 'So darfst du das nicht machen'. Ich hatte Angst."

Aber nicht nur beim Duschen gab es erhebliche Unterschiede, sondern auch beim Essen. "Dort essen alle mit der Hand, das war schwierig für mich", berichtete James. "Sie teilten es mir mit und ich sagte: 'Nein, danke.' Ich fragte nach Besteck und sie sagten mir: 'Nein, mit deiner Hand.' Und ich antwortete: 'Ihr seid doch verrückt, ich werde nicht mit meiner Hand essen.'"

DIE BILDER ZUR NEWS:

RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Während seiner zwölf Monate in Katar absolvierte James lediglich 16 Pflichtspiele für Al-Rayyan, in denen ihm immerhin fünf Treffer und sieben Assists gelangen. Von 2017 bis 2019 spielte James per Leihe von Real Madrid beim FC Bayern München.