Manuel Neuer schaut zurück auf das Jahr und voraus in Richtung Karriereende.

WAS IST PASSIERT? Manuel Neuer, Torhüter beim FC Bayern München, hat auf das Jahr 2023 zurückgeblickt. Der 37-Jährige erklärte, dass er noch sportliche Ziele verfolge, denen er kein zeitliches Limit setzen möchte.

WAS WURDE GESAGT? "Dieses Jahr hat mich insgesamt sicherlich stärker geprägt als alle zuvor. Es war ein Jahr in Extremen. Im Rückblick bin ich für vieles sogar dankbar", sagte Neuer, der nach einem Beinbruch in Folge eines Ski-Unfalls lange Zeit fehlte, den Zeitungen Münchner Merkur/tz.

Bis 2025 ist Neuers Vertrag noch beim FCB datiert. Wann er seine Karriere beendet, möchte Neuer nicht zeitlich begrenzen. Was er sagen könne ist, "dass ich noch sportliche Ziele vor Augen habe, die auch noch ein wenig Zeit benötigen. Ich habe nie gesagt, dass ich bis 40 spielen werde - eher so lange es mir Spaß macht, ich meine Leistung zeigen kann und gebraucht werde".

