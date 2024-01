"Ich habe ihn die ganze Zeit angestarrt": Ex-Mitspieler spricht über seine Bewunderung für Lionel Messi

Lionel Messi hat beim FC Barcelona Spuren hinterlassen. Auch bei einem damals sehr jungen Spieler.

WAS IST PASSIERT? Mittelfeldspieler Pedri vom FC Barcelona hat zugegeben, dass er Lionel Messi "die ganze Zeit angestarrt" hat, weil er die Vereinslegende so sehr bewundert hat.

WAS IST DER HINTERGRUND? Pedri sorgte für Aufsehen, als er 2020 als 17-Jähriger bei Barcelona auftauchte. Der junge Mittelfeldspieler zeigte eine Qualität und Gelassenheit am Ball, die weit über sein Alter hinausging, was aber nicht bedeutete, dass er nicht jedes Mal, wenn er mit Lionel Messi trainierte, völlig in Ehrfurcht erstarrte.

WAS WURDE GESAGT? In einem Interview mit dem Twitch-Streamer Ibai Llanos sagte Pedri: "Messi ist der beste Spieler der Geschichte. Ich habe ihm immer beim Training zugeschaut und mich gefragt: 'Was mache ich hier mit ihm'. Und ich habe ihn die ganze Zeit angestarrt. Als ich bei Barça ankam, war die erste Person, die ich in der Umkleidekabine sah, Messi. Er hatte diese Aura."

Pedri schaffte in Barcelona den Durchbruch gerade noch rechtzeitig, denn Messi verließ den Verein am Ende der ersten Saison des Teenagers. Der argentinische Star hat seitdem für Paris Saint-Germain und Inter Miami gespielt, aber er wird für immer mit Barcelona verbunden sein.

Messi war jedoch nicht die einzige Vereinslegende, die Pedri bewunderte. Auch der ehemalige Kapitän Gerard Pique war ein Vorbild für den jungen Spieler, auch wenn er im Training nicht der Beste war. Pedri sagte: "Pique war im Training nicht sehr enthusiastisch, aber im Spiel war er unglaublich. Ich konnte im Training sieben oder acht Mal an ihm vorbei dribbeln."

WIE GEHT ES WEITER? Zum zweiten Mal in dieser Saison muss Pedri verletzungsbedingt pausieren, ohne dass ein fester Termin für seine Rückkehr feststeht. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass der Mittelfeldspieler rechtzeitig für den spanischen Superpokal in Saudi-Arabien fit wird, könnte er für Barcas La Liga-Duell mit Real Betis Ende des Monats zurückkehren.