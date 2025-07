"Ich dachte, er ist verrückt": Cristiano Ronaldo schockte Ex-Mitspieler Blaise Matuidi bei Juventus mit einer besonderen Aktion

C. Ronaldo

Cristiano Ronaldos Trainingseifer und Disziplin werden häufig von seinen Weggefährten hervorgehoben. Blaise Matuidi ist da keine Ausnahme.

Der ehemalige französische Nationalspieler Blaise Matuidi ist nicht überrascht davon, dass der fünfmalige Ballon-d'Or-Gewinner Cristiano Ronaldo auch im fortgeschrittenen Fußballeralter noch Höchstleistungen bringt. Die beiden waren einst bei Italiens Rekordmeister Juventus Mannschaftskameraden und die Disziplin des Portugiesen war für Matuidi bemerkenswert.

WAS WURDE GESAGT?

In der Tuttosport erinnerte sich der ehemalige Mittelfeldspieler an eine besondere Anekdote: "Cristiano war ein beeindruckender Profi. Besessen von Arbeit. Einmal kamen wir um zwei Uhr nachts zurück von einem Serie-A-Spiel und wollten unsere Autos abholen. Wir waren platt. Aber er ging zu (Medhi) Benatia und hat ihn davon überzeugt, im Gym noch ein Regenerationstraining durchzuziehen. Ich dachte, er ist verrückt."

Weiter sagte er: "So war Ronaldo eben: Er hat nie aufgehört. Das ist auch der Geheimnis seines Erfolgs und der Grund dafür, dass er heute noch den Unterschied machen kann."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:

Ronaldo lief von 2018 bis 2021 für Juve auf. In 134 Partien erzielte der mittlerweile 40-Jährige 101 Tore. Matuidi war in den ersten beiden Jahren in Turin sein Mitspieler, gemeinsam gewannen sie unter anderem zwei Scudetti.

DIE TRANSFERGESCHICHTE:

Drei Jahre, nachdem die Bianconeri ihn für 117 Millionen Euro Ablöse von Real Madrid verpflichtet hatten, verkauften sie CR7 für rund 17 Millionen Euro an Manchester United. Nach Theater mit dem damaligen Trainer Erik ten Hag wurde Ronaldos Vertrag dort im Herbst 2022 aufgelöst und es folgte der ablösefreie Transfer zu Al-Nassr in die Saudi Pro League.



WIE GEHT ES WEITER?

Ronaldos sportliche Zukunft liegt auch weiter in Riad. Nach wochenlangen Spekulationen verlängerte der Stürmer seinen Vertrag bei Al-Nassr vor wenigen Wochen bis 2027. Beim Vertragsende wird er 42 Jahre alt sein.

Ronaldo hat noch zwei große Ziele: Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 mit der portugiesischen Nationalmannschaft und die Marke von 1000 Toren in seiner Karriere zu knacken. Im Moment steht der Angreifer bei 932 Treffern.