"Ich bin ziemlich müde" - Neapels Trainer Luciano Spalletti bestätigt bevorstehenden Abschied - Klub führt Gespräche mit Luis Enrique als Nachfolger

Luciano Spalletti hat bestätigt, dass er die SSC Neapel verlassen wird. Italiens Meister hat schon einen Nachfolger im Auge.

Luciano Spalletti verlässt Napoli

Der Coach brachte den Scudetto nach 33 Jahren erstmals zurück nach Neapel

Luis Enrique als "idealer Kandidat" für die Nachfolge des scheidenden Trainers im Gespräch

WAS IST PASSIERT? Nur wenige Wochen nach dem Gewinn der Serie A-Meisterschaft ist die unmittelbare Zukunft von Napoli zunehmend unklar. Klubpräsident Aurelio De Laurentiis enthüllte am Wochenende, dass Spalletti gebeten hat, den Club zu verlassen und nach dem letzten Spiel der Saison eine Auszeit zu nehmen. Der italienische Cheftrainer hat nun bestätigt, dass er sich nach der ersten Inlandskrone von Napoli seit33 Jahren eine Pause vom Fußball nehmen wird.

WAS WURDE GESAGT: "Ich brauche Zeit zum Ausruhen, weil ich ziemlich müde bin", sagte Spalletti. "Ich weiß nicht, ob man es Sabbatical nennen kann, aber ich werde nicht arbeiten. Ich werde weder Napoli noch ein anderes Team trainieren."

WAS IST DER HINTERGRUND: Die Suche nach Spallettis Nachfolger beginnt jetzt, wobei der ehemalige Trainer des FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft, Luis Enrique, laut Corriere dello Sport als "idealer Kandidat" des italienischen Meisters gehandelt wird. Napoli hat bereits Gespräche mit dem Spanier begonnen, der in den letzten Monaten ein Angebot von Chelsea abgelehnt hat. Luis Enrique steht auch auf der Shortlist von Tottenham Hotspur. Der Trainer verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz im Vereinsfußball und gewann in der Saison2014-15 das Triple mit Barcelona.

