"Ich bin ein großer Fan von ihnen": Jude Bellingham sorgt für Kuriosum während seiner Vorstellung bei Real Madrid

Bei seiner ersten Pressekonferenz für Real Madrid ist für Bellingham der Fragesteller wichtiger als die Frage selbst.

WAS IST PASSIERT? Jude Bellingham hat während der Pressekonferenz zu seiner Vorstellung bei Real Madrid einem anwesenden Journalisten ein überraschendes Lob erteilt.

"Ich bin übrigens ein großer Fan von Ihnen", gestand der neue Star von Real Madrid während seiner offiziellen Vorstellung gegenüber Sid Lowe, einem Reporter der britischen Tageszeitung The Guardian. "Sie haben damals über LaLiga bei Sky berichtet und auf anderen Kanälen in England. Seitdem bin ich ein großer Fan", erklärte der ehemalige BVB-Spieler.

WAS IST DER HINTERGRUND? Lowe berichtet seit über zwanzig Jahren über den spanischen Fußball und hat sich sowohl in England als auch in Spanien einen Namen gemacht.

Eigentlich wollte Lowe wissen, ob sich Bellingham schon mit den Königlichen beschäftigt habe und wie er sich in die Mannschaft einfügen wolle. Die Antwort bekam er aber erst nach der überraschenden Zuneigungsbekundung.

Getty Images

"Als sie mir die Vision dieses Teams vorgestellt haben, war ich sofort voll dabei", erklärte der Mittelfeldmotor. "Es hätte gereicht, wenn sie nur gesagt hätten: 'Wir sind Real Madrid.' Aber ehrlich gesagt sind ihre Pläne sehr spannend", freut sich Bellingham auf seine Zukunft bei den Spaniern.

WIE GEHT ES WEITER? Der Engländer wird künftig mit der Nummer 5 auf dem Rücken auflaufen. Mit der lief auch Legende Zinédine Zidane zu seiner Zeit für Real Madrid auf.