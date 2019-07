ICC 2019: Spielplan, LIVE-STREAM, TV, Mannschaften, Regeln und Co. - alle Informationen zum International Champions Cup

Während die Ligen noch pausieren, rollt beim ICC 2019 der Ball zwischen den Top-Klubs. Hier findet Ihr alle Infos zum Turnier auf einen Blick.

Die Meister stehen fest, der Champions-League-Sieger ist gekrönt, die europäischen Top-Ligen befinden sich in der Sommerpause. Doch die Vereine stecken bereits mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison.

Goal liefert in diesem Artikel alle Informationen zum ICC 2019 und zeigt, welche Mannschaften dabei sind, wann und wo die Spiele stattfinden , erklärt, was der ICC ist und gibt einen Einblick in die Regeln für den International Champions Cup . Wer wissen will, wo der ICC im LIVE-STREAM und TV zu sehen ist, wird ebenfalls fündig ( hier zur TV-Übertragung , hier zum LIVE-STREAM ).

Der ICC 2019 ist ein Vorbereitungsturnier, an dem die ganz großen Klubs teilnehmen. Das Teilnehmerfeld liest sich von den Namen her schon beinahe wie eine K.o.-Phase in der UEFA Champions League .

Durch die starken Testspielgegner erhoffen sich die Teams aus der Bundesliga , der Premier League , der Serie A sowie der spanischen LaLiga und der portugiesischen Beletage beim ICC 2019 die optimale Vorbereitung auf die nationalen Wettbewerbe in der kommenden Saison.

Hier gibt es die Mannschaften des ICC 2019 im Überblick:

Insgesamt finden im Rahmen des ICC 2019 18 Duelle statt. Der Startschuss zum International Champions Cup fällt am 17. Juli 2019 mit der Partie zwischen der und Deportivo Chivas Guadalajara.

Das letzte Spiel findet am 10. August statt, wenn und den Abschluss des Turniers austragen. Insgesamt dauert der ICC also mehr als drei Wochen.

Datum Heim Auswärts Anstoß 17. Juli 2019 AC Florenz Deportivo Guadalajara 3 Uhr 18. Juli 2019 FC Bayern München 5 Uhr 20. Juli 2019 13.30 Uhr 20. Juli 2019 Lissabon Deportivo Guadalajara 22 Uhr 21. Juli 2019 FC Arsenal AC Florenz 0 Uhr 21. Juli 2019 FC Bayern München 2 Uhr 21. Juli 2019 Juventus Turin 13.30 Uhr 24. Juli 2019 Real Madrid FC Arsenal 1 Uhr 24. Juli 2019 FC Bayern München AC Milan 3 Uhr 24. Juli 2019 Deportivo Guadalajara Atletico Madrid 3 Uhr 24. Juli 2019 Juventus Turin Inter Mailand 13.30 Uhr 25. Juli 2019 AC Florenz Benfica Lissabon 2 Uhr 25. Juli 2019 Tottenham Hotspur Manchester United 13.30 Uhr 26. Juli 2019 Real Madrid Atletico Madrid 1.30 Uhr 28. Juli 2019 AC Milan Benfica Lissabon 21 Uhr 03. August 2019 Manchester United AC Milan 18.30 Uhr 04. August 2019 Tottenham Hotspur Inter Mailand 16 Uhr 10. August 2019 Atletico Madrid Juventus Turin 18 Uhr

Du willst den ICC 2019 live genießen? Dann ist der LIVE-STREAM von DAZN die Anlaufstelle Nummer eins. Der Streamingdienst überträgt alle 18 Spiele aus Europa, den USA, Shanghai und Singapur. Der Beginn der Übertragung ist jeweils wenige Minuten vor Anpfiff einer Partie.

Außerdem kann DAZN auf so gut wie allen internetfähigen Geräten angeschaut werden - vom Android Smartphone, über diverse Tablets und dem FireStick von Amazon bis hin zum iPhone von Apple - die entsprechenden Apps dafür gibt es in den jeweiligen App-Stores.

Neben DAZN sind die Duelle des ICC 2019 auch bei Sport 1 zu sehen.

Der International Champions Cup wird in auch im linearen TV übertragen: Der Fernsehsender Sport1 hat sich die TV-Rechte am ICC gesichert und zeigt alle 18 Spiele auf seinem Hauptkanal.

Wann die Partien stattfinden, entnehmt Ihr gan einfach der Tabelle oben.

Was ist der ICC?

2012 wurde der International Champions Cup, kurz ICC, vom Milliardär Stephen M. Ross zusammen mit der Firma "Relevant Sports" ins Leben gerufen. Hintergrund ist, dass auch die Fußballfans auf anderen Kontinenten verschiedene europäische Spitzenmannschaften live im Stadion erleben sollen.

Seit 2013 wird das Turnier in der Sommerpause der europäischen Ligen in ausgewählten US-Städten ausgetragen. Seit 2015 finden neben dem regulären ICC in den USA zudem in Asien (und ) zwei Mini-Turniere unter dem gleichen Namen statt.

Für die Vereine soll das Turnier gleichzeitig eine hochwertige Vorbereitungsphase mit Top-Testspielgegner auf die neue Saison darstellen. Außerdem können die Klubs in den Austragungsorten USA und Singapur neue Fangruppe erschließen und die angestrebte Internationalisierung der Klubs vorantreiben.

Generell gelten auch beim ICC 2019 die Regeln, die die FIFA für das Spiel auf dem Platz vorgibt. Etwas spezieller wird es beim Modus, der International Champions Cup ist ja ein internationales Vorbereitungsturnier, bei dem es am Ende einen Sieger geben wird. Wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt.

Kein Unentschieden möglich! Wie werden beim ICC die Punkte gezählt?

Jede Mannschaft spielt jeweils drei Spiele beim ICC. Für einen Sieg gibt es drei Punkte, für einen Sieg nach Elfmeterschießen gibt es zwei Zähler. Für eine Niederlage im Elfmeterschießen gibt es einen Punkt, für eine Niederlage null.

Die Punktevergabe beim ICC in der Übersicht:

Sieg nach 90 Minuten 3 Sieg im Elfmeterschießen 2 Niederlage im Elfmeterschießen 1 Niederlage nach 90 Minuten 0

Was passiert beim ICC 2019 bei Punktgleichheit?

Sind nach ihren jeweils drei Partien beim ICC zwei oder mehr Teams punktgleich, greift folgende Liste zur Ermittlung der endgültigen Platzierung.

direkter Vergleich Tordifferenz geschossene Tore kassierte Tore Ergebnisse gegen gemeinsame Gegner die Anzahl der Roten Karten (weniger Platzverweise wirken sich positiv aus) die Anzahl der Gelben Karten (weniger Verwarnungen wirken sich positiv aus) die Anzahl begangener Fouls Losentscheid

Wie lange geht ein Spiel beim ICC 2019?

Ein Spiel dauert - wie auch zum Beispiel in der Bundesliga - 90 Minuten, die in zwei Halbzeiten a 45 Minuten unterteilt sind. Die Länge der Halbzeitpause ist 15 Minuten. Dann pfeift der Schiedsrichter die Partie ab.

Gibt es ein Elfmeterschießen beim ICC 2019?

Steht es nach der regulären Spielzeit unentschieden, gibt es direkt ein Elfmeterschießen. Eine Verlängerung gibt es beim ICC nicht. Hier gelten die normalen FIFA-Regeln. Jede Mannschaft darf für das Shootout zuerst fünf Schützen nominieren. Steht danach immer noch kein Sieger fest, wird abwechselnd geschossen - so lange bis eine Mannschaft vorne liegt.