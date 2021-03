AC Mailand: Zlatan Ibrahimovic in Schwedens Kader berufen, Comeback steht bevor

2016 beendete Zlatan Ibrahimovic seine Karriere in der schwedischen Nationalmannschaft. Nun steht seine Rückkehr unmittelbar bevor.

Starstürmer Zlatan Ibrahimovic vom Serie-A-Spitzenklub AC Mailand steht vor seinem Comeback in der schwedischen Nationalmannschaft. Der 39-Jährige wurde von Nationaltrainer Janne Andersson in den Kader für die WM-Qualifikationsspiele gegen Georgien und Kosovo (25. und 28. März) sowie das Länderspiel gegen Estland (31. März) berufen.

Här är spelarna som representerar Sverige i matcherna mot Georgien, Kosovo och Estland! 🇸🇪🇸🇪 — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 16, 2021

"The return of the God", Gottes Rückkehr, kommentierte Ibrahimovic sein Comeback gewohnt unbescheiden auf Instagram. Der Post mit einem Foto des früheren Kapitäns im blaugelben schwedischen Trikot knackte binnen vier Minuten die Marke von 100.000 Likes.

AC Mailand: Zlatan Ibrahimovic spielt eine starke Saison

Ibrahimovic hatte nach der EM 2016 eigentlich seinen Rücktritt aus der Tre Kronor verkündet. Allerdings deutete der Rekordtorschütze der Skandinavier (62 Treffer in 116 Länderspielen) bereits Ende letzten Jahres ein mögliches Comeback an.

"Als er die Tür wieder geöffnet hat, war es selbstverständlich, so schnell wie möglich persönlich darüber zu sprechen", erklärte Andersson anschließend. Die ersten Gespräche seien "fruchtbar und gut" gewesen.

Ibrahimovic befindet sich auch mit 39 Jahren in bestechender Verfassung. In der laufenden Spielzeit erzielte er in bislang 21 Pflichtspielen für Milan 16 Treffer. Zuletzt fiel der Mittelstürmer aufgrund von einer Adduktorenverletzung aus.

Bei den Rossoneri besitzt der Torjäger noch einen bis kommenden Sommer datierten Vertrag. Er erklärte kürzlich, er könne sich eine erneute Verlängerung gut vorstellen .