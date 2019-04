Ibrahima Traore zurück im Mannschaftstraining von Borussia Mönchengladbach

Vor über zwei Monaten hat Traore sein letztes Spiel gemacht, nun konnte er nach überstandener Operation endlich wieder im Training mitwirken.

Ibrahima Traore ist am Mittwoch in das Mannschaftstraining des Bundesligisten zurückgekehrt. Der 30-Jährige absolvierte nach seinem Eingriff an der Leiste erstmals wieder alle Teile der Einheiten. "Wir freuen uns, dass Ibo wieder dabei ist", sagte Co-Trainer Dirk Bremser.

Traore war Ende Februar wegen eines Überbeins im Leistenbereich operiert worden. Nur individuell trainierten am Mittwoch Michael Lang (muskuläre Probleme im Hüftbereich) und Andreas Poulsen (Sprunggelenksverletzung).

Sein letztes Spiel bestritt Traore am 26. Januar gegen Augsburg. Von den folgenden neun Spielen konnte die Fohlenelf nur zwei gewinnen. Am Wochenende muss Borussia Mönchengladbach nach Hannover.